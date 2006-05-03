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    Овечкин о драке со Свечниковым: «Думаю, я в 19 лет не полез бы драться. Вообще драки не очень люблю»

    Теги драки Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Андрей Свечников Чемпионат.com Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины» (3-4).

    «В раздевалке «Вашингтона» все были голодны до побед. Просто сами упустили победу в третьем, четвертом, седьмом матчах. Если бы удалось взять победу… Наступили на старые грабли.

    Есть ли шансы у «Каролины» на Кубок Стэнли? НХЛ – это непредсказуемая лига, все команды имеют свои шансы. Все считали, что фавориты будут бороться за трофей, а получилось по-другому. 

    Не жалею ли о драке со Свечниковым? А что жалеть? Если представить, что мне 19 лет, то думаю, что я бы не полез драться. Я вообще драки не очень люблю», – сказал Овечкин.

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