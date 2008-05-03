НХЛ. Дацюк посетит Детройт вместе с семьей

посетит Детройт вместе с семьей, сообщает его агент .

Пока речь идет о туристической поездке. Двукратный обладатель Кубка Стэнли хочет показать своим детям – двум дочерям и сыну – то место, где провел 15 лет жизни, выступая за «Ред Уингс».

По словам Мильштейна, он не общался с новым генеральным менеджером Стивом Айзерманом по поводу будущего Дацюка.

На данный момент игрок не решил, где будет продолжать карьеру. 1 мая стало известно о том, что он покинул СКА, за который выступал последние 3 сезона.

Агент Дацюка: «Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Было бы красиво вернуться в «Детройт»