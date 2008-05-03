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    НХЛ. Дацюк посетит Детройт вместе с семьей

    Теги возможные переходы Детройт Павел Дацюк НХЛ Стив Айзерман Дэн Мильштейн Хоккей

    Павел Дацюк посетит Детройт вместе с семьей, сообщает его агент Дэн Мильштейн

    Пока речь идет о туристической поездке. Двукратный обладатель Кубка Стэнли хочет показать своим детям – двум дочерям и сыну – то место, где провел 15 лет жизни, выступая за «Ред Уингс».

    По словам Мильштейна, он не общался с новым генеральным менеджером «Детройта» Стивом Айзерманом по поводу будущего Дацюка. 

    На данный момент игрок не решил, где будет продолжать карьеру. 1 мая стало известно о том, что он покинул СКА, за который выступал последние 3 сезона. 

    Агент Дацюка: «Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Было бы красиво вернуться в «Детройт»

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