Агент Дацюка: «Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Было бы красиво вернуться в «Детройт»

Агент форварда СКА Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил, что его клиент не намерен завершать карьеру, и поделился мнением о возможности его возвращения в «Детройт».

– Возможен ли вариант, что вернется в «Детройт» в следующем сезоне?

– Если Паша решит вернуться в , то у него будет полно предложений. Но было бы правильно вернуться именно в , где он провел всю североамериканскую карьеру.

Однако все упирается в Дацюка - захочет ли он совершить такой камбэк?

– Интересно…

– Я вам одно скажу: Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Так что решение принимать ему — уезжать ли в Америку, играть ли дальше в .

– А какая роль у него может быть в в 41 год?

– Если бы он вернулся в «Ред Уингс», то играл бы центром второго-третьего звена или крайним форвардом первого-второго звена, а также выходил бы в первой бригаде большинства.

Конечно, с возрастом Павел стал медленнее. Но его мастерство и видение игры никуда не пропали. На таких, как Дацюк, будут ходить целые стадионы.

Было бы красиво и правильно Паше вернуться в Северную Америку. Но повторю, что решение примет сам хоккеист.

Три года назад Дацюк уезжал из «Детройта» по собственному желанию. Такое же желание может вернуть его обратно, – сказал Мильштейн.