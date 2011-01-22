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    Агент Дацюка: «Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Было бы красиво вернуться в «Детройт»

    Теги СКА Детройт Павел Дацюк НХЛ КХЛ Дэн Мильштейн Хоккей

    Агент форварда СКА Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил, что его клиент не намерен завершать карьеру, и поделился мнением о возможности его возвращения в «Детройт». 

    – Возможен ли вариант, что Павел Дацюк вернется в «Детройт» в следующем сезоне?

    – Если Паша решит вернуться в НХЛ, то у него будет полно предложений. Но было бы правильно вернуться именно в «Детройт», где он провел всю североамериканскую карьеру.

    Однако все упирается в Дацюка - захочет ли он совершить такой камбэк?

    – Интересно…

    – Я вам одно скажу: Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Так что решение принимать ему — уезжать ли в Америку, играть ли дальше в КХЛ.

    – А какая роль у него может быть в «Детройте» в 41 год?

    – Если бы он вернулся в «Ред Уингс», то играл бы центром второго-третьего звена или крайним форвардом первого-второго звена, а также выходил бы в первой бригаде большинства.

    Конечно, с возрастом Павел стал медленнее. Но его мастерство и видение игры никуда не пропали. На таких, как Дацюк, будут ходить целые стадионы.

    Было бы красиво и правильно Паше вернуться в Северную Америку. Но повторю, что решение примет сам хоккеист.

    Три года назад Дацюк уезжал из «Детройта» по собственному желанию. Такое же желание может вернуть его обратно, – сказал Мильштейн. 

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