Павел Дацюк о ЧМ-2019: «Если у вас есть билеты – дайте мне. Съезжу»

Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:3, 3-4) в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

– Воробьев сказал, что вирус гуляет у вас. Он подкосил команду?

– Выбывших ребят не хватало. Но сейчас-то что об этом говорить..

– Через боль играли?

– В плей-офф травм нет.



– Если в целом говорить о плей-офф, насколько он получился удачным с точки зрения командных взаимодействий.

– Все-таки задача была взять . Мы не выполнили.

Значит, наверное… Хотя команда отдавалась. Нет ни к кому претензий. Все готовились, шайбы на себя ловили.

– Это ваш последний матч за СКА?

– Я не знаю.

– Желание актуальное в Екатеринбурге закончить?

– Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф.

– А в карьере не последний?

– Да нет еще, надеюсь. Если меня не уволят.

– Чего не хватило СКА?

– У ЦСКА хорошая команда. Хорошо играли на пятаке. А мы были не так настойчивы на пятаке. Не забили грязных голов.

Сегодня такие как раз нужны были. Плотников забил такой, но нужны были еще.

– Насколько ваша травма может повлиять на участие в чемпионате мира?

– Чемпионате мира? У вас билеты если есть – дадите мне. Съезжу, – заявил Дацюк.