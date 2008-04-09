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    Павел Дацюк о ЧМ-2019: «Если у вас есть билеты – дайте мне. Съезжу»

    Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею Павел Дацюк КХЛ Кубок Гагарина ЧМ-2019 Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:3, 3-4) в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

    – Воробьев сказал, что вирус гуляет у вас. Он подкосил команду?

    – Выбывших ребят не хватало. Но сейчас-то что об этом говорить..

    – Через боль играли?

    – В плей-офф травм нет.

    – Если в целом говорить о плей-офф, насколько он получился удачным с точки зрения командных взаимодействий.

    – Все-таки задача была взять Кубок Гагарина. Мы не выполнили.

    Значит, наверное… Хотя команда отдавалась. Нет ни к кому претензий. Все готовились, шайбы на себя ловили.

    – Это ваш последний матч за СКА?

    – Я не знаю.

    – Желание актуальное в Екатеринбурге закончить?

    – Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф.

    – А в карьере не последний?

    – Да нет еще, надеюсь. Если меня не уволят.

    – Чего не хватило СКА?

    – У ЦСКА хорошая команда. Хорошо играли на пятаке. А мы были не так настойчивы на пятаке. Не забили грязных голов.

    Сегодня такие как раз нужны были. Плотников забил такой, но нужны были еще.

    – Насколько ваша травма может повлиять на участие в чемпионате мира?

    – Чемпионате мира? У вас билеты если есть – дадите мне. Съезжу, – заявил Дацюк.

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