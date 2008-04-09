Павел Дацюк о ЧМ-2019: «Если у вас есть билеты – дайте мне. Съезжу»

Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:3, 3-4) в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
– Воробьев сказал, что вирус гуляет у вас. Он подкосил команду?
– Выбывших ребят не хватало. Но сейчас-то что об этом говорить..
– Через боль играли?
– В плей-офф травм нет.
– Если в целом говорить о плей-офф, насколько он получился удачным с точки зрения командных взаимодействий.
– Все-таки задача была взять Кубок Гагарина. Мы не выполнили.
Значит, наверное… Хотя команда отдавалась. Нет ни к кому претензий. Все готовились, шайбы на себя ловили.
– Это ваш последний матч за СКА?
– Я не знаю.
– Желание актуальное в Екатеринбурге закончить?
– Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф.
– А в карьере не последний?
– Да нет еще, надеюсь. Если меня не уволят.
– Чего не хватило СКА?
– У ЦСКА хорошая команда. Хорошо играли на пятаке. А мы были не так настойчивы на пятаке. Не забили грязных голов.
Сегодня такие как раз нужны были. Плотников забил такой, но нужны были еще.
– Насколько ваша травма может повлиять на участие в чемпионате мира?
– Чемпионате мира? У вас билеты если есть – дадите мне. Съезжу, – заявил Дацюк.