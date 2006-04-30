Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Николай Прохоркин: «Генменеджер «Лос-Анджелеса» сказал, что в составе дефицит центрфорвардов»

    Теги СКА переходы Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ КХЛ Тодд Маклеллан Николай Прохоркин Матч ТВ Хоккей

    Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал переход в «Лос-Анджелес».

    – Все хорошо вроде получается. У меня есть договоренность с «Лос-Анджелесом», и мы ее будем придерживаться.

    - Не смущает, что «Лос-Анджелес» - это клуб-сумбур, занявший последнее место в Западной конференции?

    – Наоборот, так даже лучше. Когда есть переполох, то можно проще влиться в коллектив. Найти свое место.

    - Вы договорились с «Лос-Анджелесом» на какой контракт?

    – Однолетний договор. Стандартный двусторонний контракт новичка на 925 тысяч долларов.

    - Где вас конкретно видят в составе?

    – Мы общались с генеральным менеджером Робом Блэйком. Он сказал, что есть место в составе, потому что существует дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться. Но все зависит от меня, как оно пойдет.

    - Главный тренер там хороший - Тодд Маклеллан.

    – Да, я слышал о нем много хорошего, что он играет в атакующий хоккей. Надеюсь, это принесет мне пользу.

    - Это было обоюдное решение, что вас не вызывают на чемпионат мира?

    – Да, мы эту тему согласовали. Я хотел больше времени провести с семьей, – сказал Прохоркин.

    Форвард СКА Прохоркин подтвердил переход в «Лос-Анджелес»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться