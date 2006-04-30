Николай Прохоркин: «Генменеджер «Лос-Анджелеса» сказал, что в составе дефицит центрфорвардов»

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал переход в «Лос-Анджелес».
– Все хорошо вроде получается. У меня есть договоренность с «Лос-Анджелесом», и мы ее будем придерживаться.
- Не смущает, что «Лос-Анджелес» - это клуб-сумбур, занявший последнее место в Западной конференции?
– Наоборот, так даже лучше. Когда есть переполох, то можно проще влиться в коллектив. Найти свое место.
- Вы договорились с «Лос-Анджелесом» на какой контракт?
– Однолетний договор. Стандартный двусторонний контракт новичка на 925 тысяч долларов.
- Где вас конкретно видят в составе?
– Мы общались с генеральным менеджером Робом Блэйком. Он сказал, что есть место в составе, потому что существует дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться. Но все зависит от меня, как оно пойдет.
- Главный тренер там хороший - Тодд Маклеллан.
– Да, я слышал о нем много хорошего, что он играет в атакующий хоккей. Надеюсь, это принесет мне пользу.
- Это было обоюдное решение, что вас не вызывают на чемпионат мира?
– Да, мы эту тему согласовали. Я хотел больше времени провести с семьей, – сказал Прохоркин.