Николай Прохоркин: «Генменеджер «Лос-Анджелеса» сказал, что в составе дефицит центрфорвардов»

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал переход в .

– Все хорошо вроде получается. У меня есть договоренность с «Лос-Анджелесом», и мы ее будем придерживаться.

- Не смущает, что «Лос-Анджелес» - это клуб-сумбур, занявший последнее место в Западной конференции?

– Наоборот, так даже лучше. Когда есть переполох, то можно проще влиться в коллектив. Найти свое место.

- Вы договорились с «Лос-Анджелесом» на какой контракт?

– Однолетний договор. Стандартный двусторонний контракт новичка на 925 тысяч долларов.

- Где вас конкретно видят в составе?

– Мы общались с генеральным менеджером . Он сказал, что есть место в составе, потому что существует дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться. Но все зависит от меня, как оно пойдет.

- Главный тренер там хороший - .

– Да, я слышал о нем много хорошего, что он играет в атакующий хоккей. Надеюсь, это принесет мне пользу.

- Это было обоюдное решение, что вас не вызывают на чемпионат мира?

– Да, мы эту тему согласовали. Я хотел больше времени провести с семьей, – сказал Прохоркин.

Форвард СКА Прохоркин подтвердил переход в «Лос-Анджелес»