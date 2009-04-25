Александр Овечкин: «Две команды рубились за победу, дальше прошла «Каролина». Это хоккей»

Капитан «Вашингтона» высказался после поражения в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-4).

– Это тяжело. Мы доминировали в первых двух периодах. Казалось, держали игру в своих руках. А то, что случилось потом… Пара отскоков, и соперник вернулся в игру.

Вообще серия получилась крутой, много ярких моментов. Была и жесткая борьба, и суровое разочарование. Две команды рубились за победу, но дальше прошла . Это хоккей. И понятно, что обе команды устали. В этой игре мы провели много времени на площадке.

– Чего не хватило «Вашингтону» в этой серии?

– Например, игры в большинстве в решающие моменты. Каких-то счастливых отскоков. Я повторю, что мы контролировали эту игру. Но какие-то эпизоды все решили. Сначала «Каролина» забила один гол, потом – другой. Они поймали свой шанс. В этой лиге много хороших команд, такое бывает.

– Интересно, что в овертайме все решил . Ваш бывший одноклубник, король седьмых матчей.

– Не имеет значения, кто забил. Уильямс – молодец. Но на его месте в той ситуации мог быть кто угодно.

– Второй овертайм, вы играете дома. И у не так много шансов. Можно ли сказать, что «Каролина» вас переиграла?

– Ситуация сложилась так, что сезон окончен. И это нужно принять: седьмой матч, овертайм – это всегда непредсказуемо. Но соперник забил один гол, и для нас все кончено. Теперь с этим нужно жить, – сказал Овечкин.