Александр Овечкин: «Две команды рубились за победу, дальше прошла «Каролина». Это хоккей»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-4).
– Это тяжело. Мы доминировали в первых двух периодах. Казалось, держали игру в своих руках. А то, что случилось потом… Пара отскоков, и соперник вернулся в игру.
Вообще серия получилась крутой, много ярких моментов. Была и жесткая борьба, и суровое разочарование. Две команды рубились за победу, но дальше прошла «Каролина». Это хоккей. И понятно, что обе команды устали. В этой игре мы провели много времени на площадке.
– Чего не хватило «Вашингтону» в этой серии?
– Например, игры в большинстве в решающие моменты. Каких-то счастливых отскоков. Я повторю, что мы контролировали эту игру. Но какие-то эпизоды все решили. Сначала «Каролина» забила один гол, потом – другой. Они поймали свой шанс. В этой лиге много хороших команд, такое бывает.
– Интересно, что в овертайме все решил Джастин Уильямс. Ваш бывший одноклубник, король седьмых матчей.
– Не имеет значения, кто забил. Уильямс – молодец. Но на его месте в той ситуации мог быть кто угодно.
– Второй овертайм, вы играете дома. И у «Вашингтона» не так много шансов. Можно ли сказать, что «Каролина» вас переиграла?
– Ситуация сложилась так, что сезон окончен. И это нужно принять: седьмой матч, овертайм – это всегда непредсказуемо. Но соперник забил один гол, и для нас все кончено. Теперь с этим нужно жить, – сказал Овечкин.