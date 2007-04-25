Овечкин о вылете из плей-офф: «Разочарован. Особенно после того, чего мы добились в прошлом сезоне»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал вылет из первого раунда Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» в седьмом матче (3:4 ОТ, 3-4 в серии).

Решающий гол был забит на 92-й минуте.

«Обе команды были уставшими, игроки провели на льду много времени.

Сезон завершен, и ты это понимаешь. Мы бились во всех 82 матчах регулярки и в семи играх плей-офф. Они забили, и такая ситуация вызывает разочарование и расстройство, особенно после того, чего мы добились в прошлом сезоне», – сказал Овечкин.

В предыдущем розыгрыше «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли.

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