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    Овечкин о вылете из плей-офф: «Разочарован. Особенно после того, чего мы добились в прошлом сезоне»

    Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет из первого раунда Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» в седьмом матче (3:4 ОТ, 3-4 в серии).

    Решающий гол был забит на 92-й минуте.

    «Обе команды были уставшими, игроки провели на льду много времени.

    Сезон завершен, и ты это понимаешь. Мы бились во всех 82 матчах регулярки и в семи играх плей-офф. Они забили, и такая ситуация вызывает разочарование и расстройство, особенно после того, чего мы добились в прошлом сезоне», – сказал Овечкин.

    В предыдущем розыгрыше «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли.

    НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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    5597 голосов 17
    • «Бостон»
      16%
    • «Сан-Хосе»
      17%
    • «Коламбус»
      39%
    • «Даллас»
      11%
    • «Сент-Луис»
      8%
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      9%

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