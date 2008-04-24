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    НХЛ опубликовала расписание матчей 2-го раунда Кубка Стэнли-2019

    Теги Айлендерс Бостон Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Коламбус Колорадо Даллас Сан-Хосе НХЛ календарь Хоккей

    НХЛ объявила о датах и времени проведения матчей второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2019, который стартует 25 апреля.

    Восточная конференция (в случае прохода «Вашингтона»):

    «Бостон» – «Коламбус»

    25 апреля, чт, 02:00 (мск): «Бостон» – «Коламбус»

    27 апреля, сб: «Бостон» – «Коламбус»

    29 апреля, пн: «Коламбус» – «Бостон»

    2 мая, чт: «Коламбус» – «Бостон»

    *4 мая, сб: «Бостон» – «Коламбус»

    *6 мая, пн: «Коламбус» – «Бостон»

    *8 мая, ср: «Бостон» – «Коламбус»

    «Вашингтон» – «Айлендерс»

    26 апреля, пт, 02:30: «Вашингтон» – «Айлендерс»

    28 апреля, вс: «Вашингтон» – «Айлендерс»

    30 апреля, вт: «Айлендерс» – «Вашингтон»

    3 мая, пт: «Айлендерс» – «Вашингтон»

    *5 мая, вс: «Вашингтон» – «Айлендерс»

    *7 мая, вт: «Айлендерс» – «Вашингтон»

    *9 мая, чт: «Вашингтон» – «Айлендерс»

    Восточная конференция (в случае прохода «Каролины»):

    «Бостон» – «Коламбус»

    25 апреля, чт: «Бостон» – «Коламбус»

    27 апреля, сб: «Бостон» – «Коламбус»

    30 апреля, вт: «Коламбус» – «Бостон»

    2 мая, чт: «Коламбус» – «Бостон»

    *4 мая, сб: «Бостон» – «Коламбус»

    *6 мая, пн: «Коламбус» – «Бостон»

    *8 мая, ср: «Бостон» – «Коламбус»

    «Айлендерс» – «Каролина»

    26 апреля, пт: «Айлендерс» – «Каролина»

    28 апреля, вс: «Айлендерс» – «Каролина»

    1 мая, ср: «Каролина» – Айлендерс»

    3 мая, пт: «Каролина» – Айлендерс»

    *5 мая, вс: «Айлендерс» – «Каролина»

    *7 мая, вт: «Каролина» – Айлендерс»

    *8 или 9 мая: «Айлендерс» – «Каролина»

    Западная конференция:

    «Сент-Луис» – «Даллас»

    25 апреля, чт, 04:30: «Сент-Луис» – «Даллас»

    27 апреля, сб: «Сент-Луис» – «Даллас»

    29 апреля, пн: «Даллас» – «Сент-Луис»

    1 мая, ср: «Даллас» – «Сент-Луис»

    *3 мая, пт: «Сент-Луис» – «Даллас»

    *5 мая, вс: «Даллас» – «Сент-Луис»

    *7 мая, вт: «Сент-Луис» – «Даллас»

    «Сан-Хосе» – «Колорадо»

    26 апреля, пт: «Сан-Хосе» – «Колорадо»

    28 апреля, вс: «Сан-Хосе» – «Колорадо»

    30 апреля, вт: «Колорадо» – «Сан-Хосе»

    2 мая, чт: «Колорадо» – «Сан-Хосе»

    *4 мая, сб: «Сан-Хосе» – «Колорадо»

    *6 мая, пн: «Колорадо» – «Сан-Хосе»

    *8 мая, ср: «Сан-Хосе» – «Колорадо»

    * – если потребуются матчи.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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