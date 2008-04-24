НХЛ опубликовала расписание матчей 2-го раунда Кубка Стэнли-2019

НХЛ объявила о датах и времени проведения матчей второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2019, который стартует 25 апреля.
Восточная конференция (в случае прохода «Вашингтона»):
«Бостон» – «Коламбус»
25 апреля, чт, 02:00 (мск): «Бостон» – «Коламбус»
27 апреля, сб: «Бостон» – «Коламбус»
29 апреля, пн: «Коламбус» – «Бостон»
2 мая, чт: «Коламбус» – «Бостон»
*4 мая, сб: «Бостон» – «Коламбус»
*6 мая, пн: «Коламбус» – «Бостон»
*8 мая, ср: «Бостон» – «Коламбус»
«Вашингтон» – «Айлендерс»
26 апреля, пт, 02:30: «Вашингтон» – «Айлендерс»
28 апреля, вс: «Вашингтон» – «Айлендерс»
30 апреля, вт: «Айлендерс» – «Вашингтон»
3 мая, пт: «Айлендерс» – «Вашингтон»
*5 мая, вс: «Вашингтон» – «Айлендерс»
*7 мая, вт: «Айлендерс» – «Вашингтон»
*9 мая, чт: «Вашингтон» – «Айлендерс»
Восточная конференция (в случае прохода «Каролины»):
«Бостон» – «Коламбус»
25 апреля, чт: «Бостон» – «Коламбус»
27 апреля, сб: «Бостон» – «Коламбус»
30 апреля, вт: «Коламбус» – «Бостон»
2 мая, чт: «Коламбус» – «Бостон»
*4 мая, сб: «Бостон» – «Коламбус»
*6 мая, пн: «Коламбус» – «Бостон»
*8 мая, ср: «Бостон» – «Коламбус»
«Айлендерс» – «Каролина»
26 апреля, пт: «Айлендерс» – «Каролина»
28 апреля, вс: «Айлендерс» – «Каролина»
1 мая, ср: «Каролина» – Айлендерс»
3 мая, пт: «Каролина» – Айлендерс»
*5 мая, вс: «Айлендерс» – «Каролина»
*7 мая, вт: «Каролина» – Айлендерс»
*8 или 9 мая: «Айлендерс» – «Каролина»
Западная конференция:
«Сент-Луис» – «Даллас»
25 апреля, чт, 04:30: «Сент-Луис» – «Даллас»
27 апреля, сб: «Сент-Луис» – «Даллас»
29 апреля, пн: «Даллас» – «Сент-Луис»
1 мая, ср: «Даллас» – «Сент-Луис»
*3 мая, пт: «Сент-Луис» – «Даллас»
*5 мая, вс: «Даллас» – «Сент-Луис»
*7 мая, вт: «Сент-Луис» – «Даллас»
«Сан-Хосе» – «Колорадо»
26 апреля, пт: «Сан-Хосе» – «Колорадо»
28 апреля, вс: «Сан-Хосе» – «Колорадо»
30 апреля, вт: «Колорадо» – «Сан-Хосе»
2 мая, чт: «Колорадо» – «Сан-Хосе»
*4 мая, сб: «Сан-Хосе» – «Колорадо»
*6 мая, пн: «Колорадо» – «Сан-Хосе»
*8 мая, ср: «Сан-Хосе» – «Колорадо»
* – если потребуются матчи.