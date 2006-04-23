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    НХЛ объяснила незасчитанный гол Овечкина в матче с «Каролиной»

    Теги судьи Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Петр Мразек Хоккей

    Департамент судейства НХЛ разъяснил, почему был отменен гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Каролины» в матче (2:5) первого раунда Кубка Стэнли (3-3 в серии).

    Эпизод произошел на 51-й минуте при счете 3:2 в пользу «Кейнс». Гол не был зачитан из-за «блокировки вратаря». Видеопросмотр проводился по запросу «Кэпиталс».

    «После изучения всех доступных повторов и консультаций с рефери подтвердилось, что Овечкин блокировал Петра Мразека, толкнул его в щиток, в результате чего шайба оказалась в сетке.

    Согласно правилу 69.3, «если атакующий игрок случайным или иным образом инициирует контакт с вратарем, когда тот находится в площади ворот, и забивает гол, он не засчитывается», – говорится в сообщении.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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