Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Каролина» – «Вашингтон». В конце 3-го периода Овечкин был удален на 10 минут за аплодисменты в адрес судьи

    Теги судьи Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал 12 минут штрафа в концовке матча первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:5, 3-3 в серии).

    На 59-й минуте россиянин ударил клюшкой форварда «Кейнс» Саку Мяэналанена, за что был наказан двухминутным удалением.

    Оставшись недовольным решением арбитра, Овечкин иронично поаплодировал в его адрес, что-то сказал лайнсменам и получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

    В этом матче нападающий забросил шайбу, нанес 3 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов, завершив игру с полезностью «-2».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться