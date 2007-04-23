«Каролина» – «Вашингтон». В конце 3-го периода Овечкин был удален на 10 минут за аплодисменты в адрес судьи

Капитан «Вашингтона» заработал 12 минут штрафа в концовке матча первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:5, 3-3 в серии).

На 59-й минуте россиянин ударил клюшкой форварда «Кейнс» Саку Мяэналанена, за что был наказан двухминутным удалением.

Оставшись недовольным решением арбитра, Овечкин иронично поаплодировал в его адрес, что-то сказал лайнсменам и получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

В этом матче нападающий забросил шайбу, нанес 3 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов, завершив игру с полезностью «-2».