НХЛ. Бернс, Джиордано, Хедман – претенденты на приз лучшему защитнику

назвала имена главных претендентов на «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.

В топ-3 попали Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари») и Виктор Хедман ( ).

Бернс стал лучшим защитником сезона по передачам (67), очкам (83), победным шайбам (6) и броскам по воротам (300). 34-летний канадец занял второе место среди защитников НХЛ по очкам в меньшинстве (5) и седьмое – по среднему игровому времени (25:06).

Джиордано может стать четвертым с 1954 года игроком в возрасте 35 лет и старше, выигравшим «Норрис Трофи». Канадец занял второе место среди защитников с 74 (17+57) очками, установив личный рекорд, и стал лучшим в лиге с полезностью «+39».

Хедман выиграл «Норрис Трофи» в прошлом году. 28-летний швед в третий раз оказался в числе финалистов. Хедман стал лучшим защитником «Лайтнинг» по голам (12), передачам (42), очкам (54), победным голам (4) и шайбам в овертайме (2) в 70 матчах.

Победитель голосования будет назван 19 июня в Лас-Вегасе на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.