НХЛ. Василевский, Бишоп и Ленер – претенденты на приз лучшему вратарю

назвала имена главных претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Больше всех голосов генеральных менеджеров клубов получили Бен Бишоп («Даллас»), Робин Ленер («Айлендерс») и Андрей Василевский ( ).

Бишоп показал лучший результат по проценту отраженных бросков – 93,4% (среди вратарей, сыгравших минимум 10 матчей) и стал вторым по коэффициенту надежности с результатом 1.98. В 46 матчах он одержал 27 побед при 7 шатаутах.

Для него это 3-е попадание в тройку лучших. В 2014 году он занял 3-е место, а в 2016 – 2-е.

Ленер стал вторым по по проценту отраженных бросков (93%) и третьим по коэффициенту надежности (2.13). В 46 матчах одержал 25 побед при 6 шатаутах. Вместе с партнером Томасом Грайссом разделил «Уильям Дженнингс Трофи», вручаемый вратарям самой мало пропускающей команды сезона.

27-летний швед впервые получил голоса как претендент на трофей.

Василевский стал лидером лиги по количеству побед (39 в 53 матчах). Также в его активе 6 шатаутов, 92,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2.4.

Для россиянина попадание в тройку стало вторым в карьере – в прошлом сезоне он занял 3-е место.

Победитель голосования будет назван 19 июня в Лас-Вегасе на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.