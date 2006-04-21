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    НХЛ. Василевский, Бишоп и Ленер – претенденты на приз лучшему вратарю

    Теги Айлендерс Тампа-Бэй Даллас НХЛ Бен Бишоп Робин Ленер Андрей Василевский Хоккей

    НХЛ назвала имена главных претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. 

    Больше всех голосов генеральных менеджеров клубов получили Бен Бишоп («Даллас»), Робин Ленер («Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

    Бишоп показал лучший результат по проценту отраженных бросков – 93,4% (среди вратарей, сыгравших минимум 10 матчей) и стал вторым по коэффициенту надежности с результатом 1.98. В 46 матчах он одержал 27 побед при 7 шатаутах. 

    Для него это 3-е попадание в тройку лучших. В 2014 году он занял 3-е место, а в 2016 – 2-е. 

    Ленер стал вторым по по проценту отраженных бросков (93%) и третьим по коэффициенту надежности (2.13). В 46 матчах одержал 25 побед при 6 шатаутах. Вместе с партнером Томасом Грайссом разделил «Уильям Дженнингс Трофи», вручаемый вратарям самой мало пропускающей команды сезона. 

    27-летний швед впервые получил голоса как претендент на трофей. 

    Василевский стал лидером лиги по количеству побед (39 в 53 матчах). Также в его активе 6 шатаутов, 92,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2.4. 

    Для россиянина попадание в тройку стало вторым в карьере – в прошлом сезоне он занял 3-е место. 

    Победитель голосования будет назван 19 июня в Лас-Вегасе на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ. 

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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