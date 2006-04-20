КХЛ: «Субподрядчик ошибочно нанес на ленты чемпионских медалей годы прошлого сезона. Заменить не успели»

КХЛ объяснила происхождение ошибки с датами сезона на лентах золотых медалей, которые были вручены игрокам московского после победы в Кубке Гагарина.



Во время церемонии награждения выяснилось, что у некоторых медалей на лентах напечатаны даты сезона-2017/18, а не 2018/19, как должно быть.



«Награды КХЛ сезона-2018/19 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двухсторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона.

Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства произвести замену не успели.

В ближайшее время ленты будут заменены», – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

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