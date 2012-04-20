Григоренко о ЦСКА: «Это лучшая команда, в которой я играл. Ребята собралась обалденные»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу в четвертом матче финальной серии плей-офф с (3:2 ОТ).

– Чем запомнится для вас этот плей-офф помимо того, что вы стали чемпионом?

– Ну не знаю, думаю, это единственное, что запомнится. Как мы выиграли и как приятно поднимать кубок над головой. Такая победа очень тяжело далась. Очень долго к этому шли, тяжелый сезон, очень много работы проделали и наконец-то взяли трофей, очень рады.

– В чем секрет ЦСКА?

– Прежде всего, наверное, я хотел бы сказать, что тренерский штаб здорово объединил нашу команду. Правильные вещи весь сезон делали, работали. Группа ребят собралась просто обалденная. Лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Поддержка болельщиков, наших семей, жен, родителей, детей. Без этого всего ничего бы не было. Хотел бы всех поблагодарить.

– Медаль вы уже отдали супруге, но уже успели пощупать. Как она по ощущениям?

– Красивая, большая, тяжелая, все как нужно. Ну и кубок, конечно, нереальный, – сказал Григоренко в эфире «Матч ТВ».