Никитин о победе над «Авангардом»: «Мы дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина.

Московский клуб одержал победу в четвертом матче серии плей-офф с (3:2 ОТ) и во всей серии (4-0).

– Что у вас сейчас на душе и в голове?

– Гордость за ребят. Они заслужили это своей работой, своим желанием, своим отношением к делу. Хочу поблагодарить всех, кто нас окружал: супруги, дети, родители, всех тех, кто давал нам положительную энергию. Сейчас трудно что-то сказать, такое опустошение. Но, конечно, мы очень довольны.

Не всегда счет и серия отражают то, что было на самом деле. Все игры были равными. Думаю, мы просто дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость, – сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА – первый клуб КХЛ, победивший в регулярном чемпионате и плей-офф в одном сезоне