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    Никитин о победе над «Авангардом»: «Мы дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость»

    Теги Авангард ЦСКА Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина. 

    Московский клуб одержал победу в четвертом матче серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ)  и во всей серии (4-0).  

    – Что у вас сейчас на душе и в голове?

    – Гордость за ребят. Они заслужили это своей работой, своим желанием, своим отношением к делу. Хочу поблагодарить всех, кто нас окружал: супруги, дети, родители, всех тех, кто давал нам положительную энергию. Сейчас трудно что-то сказать, такое опустошение. Но, конечно, мы очень довольны.

    Не всегда счет и серия отражают то, что было на самом деле. Все игры были равными. Думаю, мы просто дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость, – сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

    ЦСКА – первый клуб КХЛ, победивший в регулярном чемпионате и плей-офф в одном сезоне

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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