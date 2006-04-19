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    НХЛ. Айзерман станет новым генменеджером «Детройта»

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Детройт Кен Холланд НХЛ Стив Айзерман Горд Миллер Хоккей

    Экс-генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман станет новым генеральным менеджером «Детройта», сообщает журналист TSN Горд Миллер.

    Ожидается, что официальное заявление о назначении Айзермана будет сделано в рамках пресс-конференции, которая пройдет 19 апреля в 22:00 по московскому времени.

    Нынешний генеральный менеджер клуба Кен Холланд останется на посту вице-президента.

    Отметим, что Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте». Он выступал за команду с 1983 по 2006 год, выиграв три Кубка Стэнли.

    В сентябре 2006 года он стал вице-президентом по хоккейным операциям «Ред Уингс». На этом посту он выиграл свой четвертый Кубок Стэнли в сезоне-2007/2008. 

    С 2010 по 2018 год Айзерман руководил «Тампой». В нынешнем сезоне клуб одержал 62 победы, но проиграл в первом раунде плей-офф «Коламбусу» (0–4).

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