НХЛ. Айзерман станет новым генменеджером «Детройта»

Экс-генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман станет новым генеральным менеджером «Детройта», сообщает журналист TSN Горд Миллер.
Ожидается, что официальное заявление о назначении Айзермана будет сделано в рамках пресс-конференции, которая пройдет 19 апреля в 22:00 по московскому времени.
Нынешний генеральный менеджер клуба Кен Холланд останется на посту вице-президента.
Отметим, что Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте». Он выступал за команду с 1983 по 2006 год, выиграв три Кубка Стэнли.
В сентябре 2006 года он стал вице-президентом по хоккейным операциям «Ред Уингс». На этом посту он выиграл свой четвертый Кубок Стэнли в сезоне-2007/2008.
С 2010 по 2018 год Айзерман руководил «Тампой». В нынешнем сезоне клуб одержал 62 победы, но проиграл в первом раунде плей-офф «Коламбусу» (0–4).