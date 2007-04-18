Никита Гусев: «В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас хочу играть в лучшей лиге мира»

Нападающий Никита Гусев провел первую тренировку на домашней площадке «Вегаса» T-Mobile Arena и рассказал, что клуб не гарантировал ему участие в текущем плей-офф .

«Никаких гарантий [участия в плей-офф] не было. Сейчас самое главное – это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен.

Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ.

Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча.

Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель», – описал ситуацию россиянин.

Гусев нынешней весной расторг контракт со ради перехода в «Голден Найтс». ведет в серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе» со счетом 3-1.