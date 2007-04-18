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    Никита Гусев: «В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас хочу играть в лучшей лиге мира»

    Теги СКА Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Вегас Никита Гусев Хоккей

    Нападающий Никита Гусев провел первую тренировку на домашней площадке «Вегаса» T-Mobile Arena и рассказал, что клуб не гарантировал ему участие в текущем плей-офф НХЛ.

    «Никаких гарантий [участия в плей-офф] не было. Сейчас самое главное – это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен.

    Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ.

    Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча.

    Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель», – описал ситуацию россиянин.

    Гусев нынешней весной расторг контракт со СКА ради перехода в «Голден Найтс». «Вегас» ведет в серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе» со счетом 3-1.

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