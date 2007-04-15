Купер о 0-3 в серии с «Коламбусом»: «Мы еще живы!»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Коламбуса» (1:3) в третьем матче серии плей-офф .

«Коламбус» ведет в серии со счетом 3-0.

«Насколько я знаю, мы играем во вторник, правда? Мы еще живы!

Кучеров – большая часть нашей команды. Лучший бомбардир лиги. Он однозначно будет финалистом на приз MVP сезона. Всегда, когда у вас выпадает из состава такой игрок, равно как и Хедман, это дает о себе знать. Но, думаю, мы сражались.

Мы ощутили этот шторм, который предполагали получить от в первом периоде. Но после этого, особенно в третьем периоде, мы играли. Просто вещи, которые у нас работали весь этот год, сейчас просто не получались.

Знаю, что в раздевалке сейчас есть масса позитивной энергии после такого третьего периода. Насколько парни расстроены поражением в игре, настолько же им понравилось, в какую сторону она повернулась во второй половине», – сказал Купер.

«Коламбус» вторым в истории победил чемпиона регулярки в 3 первых играх стартового раунда