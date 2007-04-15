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    Купер о 0-3 в серии с «Коламбусом»: «Мы еще живы!»

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

    Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Коламбуса» (1:3) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

    «Коламбус» ведет в серии со счетом 3-0. 

    «Насколько я знаю, мы играем во вторник, правда? Мы еще живы!

    Кучеров – большая часть нашей команды. Лучший бомбардир лиги. Он однозначно будет финалистом на приз MVP сезона. Всегда, когда у вас выпадает из состава такой игрок, равно как и Хедман, это дает о себе знать. Но, думаю, мы сражались.

    Мы ощутили этот шторм, который предполагали получить от «Коламбуса» в первом периоде. Но после этого, особенно в третьем периоде, мы играли. Просто вещи, которые у нас работали весь этот год, сейчас просто не получались.

    Знаю, что в раздевалке сейчас есть масса позитивной энергии после такого третьего периода. Насколько парни расстроены поражением в игре, настолько же им понравилось, в какую сторону она повернулась во второй половине», – сказал Купер.

    «Коламбус» вторым в истории победил чемпиона регулярки в 3 первых играх стартового раунда

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