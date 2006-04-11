Зинэтула Билялетдинов: «Решил взять паузу в тренерской карьере. Это никак не связано с результатом этого сезона»

Известный специалист Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение покинуть пост главного тренера .

«Я принял решение взять паузу в тренерской карьере. Это решение обдуманное, я шел к нему не один день.

За все время карьеры у меня накопилась усталость, в первую очередь эмоциональная. Чувствую, что сейчас не могу отдаваться тренировочному процессу на 100%, а работать не в полную силу я не готов.

Я не хочу никого обманывать, поэтому сейчас будет полезнее немного отдохнуть от хоккея.



Это решение никак не связано с результатом этого сезона», – сказал Билялетдинов.

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»