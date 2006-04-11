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    Зинэтула Билялетдинов: «Решил взять паузу в тренерской карьере. Это никак не связано с результатом этого сезона»

    Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов отставки КХЛ Р-Спорт Хоккей

    Известный специалист Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

    «Я принял решение взять паузу в тренерской карьере. Это решение обдуманное, я шел к нему не один день.

    За все время карьеры у меня накопилась усталость, в первую очередь эмоциональная. Чувствую, что сейчас не могу отдаваться тренировочному процессу на 100%, а работать не в полную силу я не готов.

    Я не хочу никого обманывать, поэтому сейчас будет полезнее немного отдохнуть от хоккея.
     
    Это решение никак не связано с результатом этого сезона», – сказал Билялетдинов.

    Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

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