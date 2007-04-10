Максим Сушинский: «Летом звал Попова в «Авангард». Он сказал, что хочет выиграть кубок»

Президент Максим Сушинский дал интервью в преддверии финала Кубка Гагарина.

– Давления больше будет на ЦСКА, они уже столько лет не могут выиграть . Это можно как-то использовать?

– У нас тоже давление. Нам тоже надо выигрывать.

– У вас задача официальная – финал конференции.

– Это официальная задача. Я ставил команде задачу выиграть Кубок Гагарина. Потому что если ставить какую-то промежуточную задачу, нет смысла выходить на площадку. Нет смысла собирать команду, приглашать хороших игроков и тренеров.

– Не кажется ли вам, что ЦСКА – более удобный для «Авангарда» соперник, чем СКА?

– Не сказал бы. Почему ЦСКА более удобный? Со СКА игры были бы более открытыми, больше голов было бы.

У Никитина система немного похожа на нашу, просто более закрытый хоккей. Они больше на оборону играют. Хотя для меня это удивительно, потому что в сезоне они в атаке играли больше.

– Были споры по Алексею Бондареву летом, брать его или не брать.

– У нас не было никаких споров. Мы взяли его на просмотр, когда тренеры сказали, что мы его подпишем – подписали. Весь сезон он работал, тренировался, каждый день приходил довольный на работу. Он заслужил свое место.

– Символично, что 15 лет назад Бондарев играл в золотой команде «Авангарда». Похожая была там атмосфера?

– Та команда строилась долго. Не один год. А здесь нам удалось построить команду намного быстрее. И сплотить ее. Я вижу, как они живут в раздевалке, вижу их отношение друг к другу, как они тренируются. Это очень приятно.

– Согласны, что Сан Санычу Попову нужнее Кубок Гагарина, у него ведь, возможно, последний год в карьере.

– Сан Санычу, может, и нужнее. Ему тогда надо было переходить в «Авангард», когда его звали.

– А вы его звали?

– Да. Летом. Он сказал, что хочет выиграть кубок, – ответил функционер.

Нападающий ЦСКА Александр Попов выступал за «Авангард» с 1998 по 2016 год.

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