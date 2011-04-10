НХЛ. «Нью-Джерси» во 2-й раз за 3 года будет выбирать первым на драфте

«Нью-Джерси» выиграл драфт-лотерею и будет выбирать первым на драфте НХЛ-2019.
Второй номер достался «Рейнджерс», третий – «Чикаго».
Вероятность победы «Девилс» в драфт-лотерее оценивалась в 11,5%.
Клуб во второй раз за три года получил право первого выбора. В 2017 году «Нью-Джерси» задрафтовал под первым номером центрфорварда Нико Хишира.
Шансы «Чикаго» на победу в лотерее оценивались невысоко – 12-е место. «Рейнджерс» были шестыми, «Нью-Джерси» – третьим.
Наиболее вероятной считалась победа в лотерее «Колорадо» – 18,5%. В итоге «Эвеланш» достался четвертый номер.
Порядок выбора на драфте НХЛ-2019
1. «Нью-Джерси»
2. «Рейнджерс»
3. «Чикаго»
4. «Колорадо»
5. «Лос-Анджелес»
6. «Детройт»
7. «Баффало»
8. «Эдмонтон»
9. «Анахайм»
10. «Ванкувер»
11. «Филадельфия»
12. «Миннесота»
13. «Флорида»
14. «Аризона»
15. «Монреаль»
Места с 16-го по 31-е будут распределены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
Драфт НХЛ-2019 пройдет в Ванкувере 21 и 22 июня.
Среди главных фаворитов – форварды Джек Хьюз (США), Каапо Какко (Финляндия) и Василий Подколзин (Россия).
Драфт НХЛ-2019. Шансы «Колорадо» на выигрыш 1-го номера – 18,5%, «Лос-Анджелеса» – 13,5%, «Нью-Джерси» – 11,5%