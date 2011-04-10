НХЛ. «Нью-Джерси» во 2-й раз за 3 года будет выбирать первым на драфте

«Нью-Джерси» выиграл драфт-лотерею и будет выбирать первым на драфте НХЛ-2019.

Второй номер достался «Рейнджерс», третий – «Чикаго».

Вероятность победы «Девилс» в драфт-лотерее оценивалась в 11,5%.

Клуб во второй раз за три года получил право первого выбора. В 2017 году «Нью-Джерси» задрафтовал под первым номером центрфорварда Нико Хишира.

Шансы «Чикаго» на победу в лотерее оценивались невысоко – 12-е место. «Рейнджерс» были шестыми, «Нью-Джерси» – третьим.

Наиболее вероятной считалась победа в лотерее «Колорадо» – 18,5%. В итоге «Эвеланш» достался четвертый номер.

Порядок выбора на драфте НХЛ-2019

1. «Нью-Джерси»

2. «Рейнджерс»

3. «Чикаго»

4. «Колорадо»

5. «Лос-Анджелес»

6. «Детройт»

7. «Баффало»

8. «Эдмонтон»

9. «Анахайм»

10. «Ванкувер»

11. «Филадельфия»

12. «Миннесота»

13. «Флорида»

14. «Аризона»

15. «Монреаль»

Места с 16-го по 31-е будут распределены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Драфт НХЛ-2019 пройдет в Ванкувере 21 и 22 июня.

Среди главных фаворитов – форварды Джек Хьюз (США), Каапо Какко (Финляндия) и Василий Подколзин (Россия).

Драфт НХЛ-2019. Шансы «Колорадо» на выигрыш 1-го номера – 18,5%, «Лос-Анджелеса» – 13,5%, «Нью-Джерси» – 11,5%