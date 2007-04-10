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    Илья Воробьев: «СКА больше атаковал во многих матчах. Не хватило лишнего гола»

    Теги ЦСКА СКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Михаил Мальцев Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер СКА Илья Воробьев ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:3, 3-4) в седьмом матче серии финала Западной конференции.

    – Это был ваш первый год в СКА. Как можно его оценить?

    – Оценивать еще… Пока свежо еще все. Потом уже будем анализировать и оценивать.

    – Чем вы объясните, что в Питере были три победы, а в Москве – четыре поражения?

    – Возможно, родные стены помогают каждой команде.

    – Чего вообще не хватило СКА, чтобы дожать?

    – Во многих матчах мы больше атаковали. Обычно не хватает одного лишнего гола. Так и получалось в этой серии.

    – Не было желания тогда тактику сменить и заставить ЦСКА лезть вперед?

    – У нас были разные тактики в серии. И в играх тоже.

    – Вы много доверяли молодым игрокам в серии. Это политика клуба или от ситуации?

    – От ситуации.

    – Оцените игру Михаила Мальцева.

    – Для Миши это был первый розыгрыш плей-офф. Он его хорошо провел, – заявил Воробьев.

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