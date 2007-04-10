Илья Воробьев: «СКА больше атаковал во многих матчах. Не хватило лишнего гола»

Главный тренер СКА Илья Воробьев ответил на вопросы после поражения от (1:3, 3-4) в седьмом матче серии финала Западной конференции.

– Это был ваш первый год в СКА. Как можно его оценить?

– Оценивать еще… Пока свежо еще все. Потом уже будем анализировать и оценивать.

– Чем вы объясните, что в Питере были три победы, а в Москве – четыре поражения?

– Возможно, родные стены помогают каждой команде.

– Чего вообще не хватило СКА, чтобы дожать?

– Во многих матчах мы больше атаковали. Обычно не хватает одного лишнего гола. Так и получалось в этой серии.

– Не было желания тогда тактику сменить и заставить ЦСКА лезть вперед?

– У нас были разные тактики в серии. И в играх тоже.

– Вы много доверяли молодым игрокам в серии. Это политика клуба или от ситуации?

– От ситуации.

– Оцените игру .

– Для Миши это был первый розыгрыш плей-офф. Он его хорошо провел, – заявил Воробьев.