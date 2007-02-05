НХЛ. Ковальчук готов отказаться от запрета на обмен для ухода из «Лос-Анджелеса»

Нападающий Илья Ковальчук рассматривает вариант с уходом из .

В контракт включен полный запрет на обмен, но россиянин готов от него отказаться для перехода в другой клуб.

Отмечается, что «Лос-Анджелес» при правильном предложении готов сохранить в своей платежной ведомости часть зарплаты Ковальчука. Оклад форварда составляет 6,25 миллиона долларов.

Генеральный менеджер «Кингс» в ближайшее время изучит ситуацию, а также встретится с самим хоккеистом и его агентом.

Минувшим летом Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом». В этом сезоне он набрал 25 (10+15) очков при полезности «-17» в 42 матчах.