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    НХЛ. Ковальчук готов отказаться от запрета на обмен для ухода из «Лос-Анджелеса»

    Теги возможные переходы Лос-Анджелес Илья Ковальчук Роб Блэйк НХЛ Хоккей

    Нападающий Илья Ковальчук рассматривает вариант с уходом из «Лос-Анджелеса».

    В контракт включен полный запрет на обмен, но россиянин готов от него отказаться для перехода в другой клуб.

    Отмечается, что «Лос-Анджелес» при правильном предложении готов сохранить в своей платежной ведомости часть зарплаты Ковальчука. Оклад форварда составляет 6,25 миллиона долларов.

    Генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк в ближайшее время изучит ситуацию, а также встретится с самим хоккеистом и его агентом.

    Минувшим летом Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом». В этом сезоне он набрал 25 (10+15) очков при полезности «-17» в 42 матчах.

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