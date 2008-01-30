Евгений Малкин: «Даже подумать не мог, что у меня будет «-20». Очень обидно, но я смотрю в будущее»

Форвард «Питтсбурга» поделился мнением о своей игре в последних матчах.

«Я знаю свой уровень. Я знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде. В следующем матче я сыграю правильно, сделаю все, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад.

Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный. Смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет «-20». Очень обидно.

Мы позволяем соперникам создавать очень много опасных моментов. В большинстве играем в четыре нападающих и должны понимать, что при потере шайбы все пятеро должны откатываться назад. Не один или два человека, как, например, Крис Летанг.

Он бьется, и мы должны помогать ему. А порой он остается один против двух, а то и трех соперников. Если мы потеряли шайбу в средней зоне, вся пятерка должна возвращаться. Это важно. Вчера у нас на большинство выходили отличные ребята, но мы далеко не все делали правильно.

Мы знаем, что сейчас не плей-офф. Но мы должны понять, что каждая команда хочет нас обыграть. У нас отличный состав, и все выкладываются по полной программе, когда встречаются с нами. Дело не только в мастерстве. Тут в дело вступают все факторы», – сказал Малкин.

НХЛ. Малкин разделил 3-е место в списке игроков с худшей полезностью – «-20» в 49 матчах