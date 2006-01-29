НХЛ. Малкин разделил 3-е место в списке игроков с худшей полезностью – «-20» в 49 матчах

Форвард «Питтсбурга» сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси» (3:6).

Она стала для российского нападающего 599-й в карьере.

Всего он провел на льду 18 минут 7 секунд (6:57 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами.

Допустил 2 потери шайбы, а эффективность на вбрасываниях составила 40% (выиграл 6 попыток из 15).

Общая полезность Малкина в сезоне достигла отметки «-20». Он делит 3-е место в списке игроков с худшей полезностью с Эриком Гудбрэнсоном из «Ванкувера». Хуже показатель у двух игроков «Флориды» – нападающего Джонатана Юбердо («-23») и защитника Майка Мэтисона («-21»).

Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь.