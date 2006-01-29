НХЛ. «Торонто» выменял защитника Маззина у «Лос-Анджелеса»

«Торонто» и совершили обмен.

«Лифс» получили защитника . В нынешнем сезоне 29-летний канадец набрал 21 (4+17) очко в 50 матчах сезона при полезности «+10» и среднем игровом времени 21:31.

Его контракт со средней зарплатой 4 миллиона долларов действует до окончания сезона-2019/20.

Всего в НХЛ Маззин сыграл 496 матчей, в которых набрал 213 (51+162) очков при общей полезности «+24». В плей-офф провел 50 матчей, в которых набрал 20 (7+13) очков при полезности «+4». В 2014 году выиграл Кубок Стэнли.

«Кингс» получили выбор «Торонто» в первом раунде драфта НХЛ-2019, шведского форварда и права на защитника Шона Дурзи.

21-летний Грундстрем в текущем сезоне сыграл 42 матча в АХЛ за «Торонто Марлис» и набрал 29 (13+16) очков.

20-летний Дурзи был выбран «Лифс» под общим 52-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2018 и пока не подписывал контракт новичка. В нынешнем сезоне юниорской лиги Онтарио на его счету 28 (8+20) очков в 26 матчах за «Оуэн Саунд» и «Гелф» при полезности «+13».