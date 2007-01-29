Лысенков извинился перед «Нефтехимиком» за слова Мироновой о пропуске Пуустиненом Матча звезд из-за проблем с алкоголем

Журналист Павел Лысенков извинился перед «Нефтехимиком» за слова Дарьи Мироновой о нападающем Юусо Пуустинене, который не смог принять участия в Матче звезд в Казани.

Ведущая сообщила, что форвард якобы пропустил звездный уик-энд из-за проблем с алкоголем.

«У нас в прошлом году была тоже такая тяжелая ситуация. Умарку было плохо, пацаны прикалывались: «Даш, надо пива ему найти, чтобы полегчало». Ничего, человек все равно выходил, играл как мог, ползал по льду.

Пуустинену стало плохо, он ушел, никому ни слова не сказал. Я от него не прошу, но ты пацанам скажи. Это говорит о человеке, что он абсолютно некомандный игрок.

Все пьют, всем плохо, но люди выходят», — сказала Миронова в передаче «Игра в тело» на ютуб-канале Лысенкова.

В ответ на слова журналистки, в подчеркнули, что факт опьянения может подтвердить только врач-нарколог. В заявлении пресс-службы также отметили, что слова Мироновой дискредитируют и нарушают корпоративную этику лиги.

«Нефтехимик» сообщил, что форвард не смог принять участие в из-за болезни и попросил ведущую принести извинения игроку и клубу.

«Мы в передаче обсудили чисто вопрос этики, поведение человека. А раздувать это – просто нелепость. К тому же затрагивать лигу. Я вообще серьезно не отношусь к этому.

Смешно вспомнить, что в первый день, когда у нас были конкурсы, ко мне действительно подходил представитель и спрашивал, почему Пуустинена больше не ставили в конкурсы. С Юусо обсуждали, может ли он в каких-то других конкурсах участвовать. Он сказал, что не хочет, ему нормально в одном выступить.

Никаких проблем у него не было. Называть меня наркологом и прочее… Вопрос этики был бы, если бы я рассказывала, кто был из хоккеистов в стрип-клубе.

Прекрасно понимаю, что может заболеть голова, затошнить, в туалет люди уходят – об этом сообщают. Но человек просто так оставил команду. Никто в пьянстве Пуустинена не обвинял. Если человеку плохо, ты приди и скажи, а он просто взял и ушел.

Если он был больной, это уже большой вопрос к клубу, как можно было отправить больного игрока на звезд.

То, что он был с похмелья, я сказать не хотела. Я сказала четко: если у человека какие-то проблемы, это его дело, но ты подойди и скажи игрокам: «Мужики, извиняюсь, я не могу вам помочь, мне плохо, я ухожу».

Проступок лишь в том, что он команду не предупредил. А раздувать и переходить на персоналии, тем более клубу – вообще несерьезно», – сказала Миронова.

Соведущий Мироновой Павел Лысенков заявил, что передача снималась в тестовом режиме и вышла несмонтированной. По его словам, разговор о Пуустинене должен был быть удален.

Журналист уладил конфликт с клубом, принеся извинения за свою коллегу, и удалил видео с канала.

«Нефтехимик» также удалил заявление с официального сайта.