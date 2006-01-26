Матч звезд НХЛ. Макдэвид – первый в истории 3-кратный победитель конкурса забегов на скорость

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс забегов на скорость в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд .

Всего в конкурсе принимали участие 8 игроков, включая приглашенную вместо Нэтана Маккиннона из «Колорадо» хоккеистку олимпийской сборной США Кендалл Шофилд.

Макдэвид впервые в истории выиграл конкурс в третий раз подряд. В прошлые годы его результаты составили 13,02 и 13,45 секунды.

Кроме того, он стал и первым трехкратным победителем за все время проведения конкурса.

Ранее по 2 раза побеждали Сергей Федоров (1992, 1994), Майк Гартнер (1993, 1996), Скотт Нидермайер (1998, 2004), Петер Бондра (1997, 1999) и Сами Капанен (2000, 2002).

Результаты:

1. Коннор Макдэвид ( ) – 13,38 секунды.

2. Джек Айкел («Баффало») – 13,58.

3. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,78.

4. Миро Хейсканен («Даллас») – 13,91.

5. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 13,93

6. Кэм Эткинсон («Коламбус») – 14,15.

7. Кендалл Шофилд (женская сборная США) – 14,35.

8. Клэйтон Келлер («Аризона») – 14,53.