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    Матч звезд НХЛ. Макдэвид – первый в истории 3-кратный победитель конкурса забегов на скорость

    Теги результаты Айлендерс Баффало Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Коннор Макдэвид Мэтью Барзэл Джек Айкел Хоккей

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс забегов на скорость в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд НХЛ

    Всего в конкурсе принимали участие 8 игроков, включая приглашенную вместо Нэтана Маккиннона из «Колорадо» хоккеистку олимпийской сборной США Кендалл Шофилд. 

    Макдэвид впервые в истории выиграл конкурс в третий раз подряд. В прошлые годы его результаты составили 13,02 и 13,45 секунды. 

    Кроме того, он стал и первым трехкратным победителем за все время проведения конкурса.

    Ранее по 2 раза побеждали Сергей Федоров (1992, 1994), Майк Гартнер (1993, 1996), Скотт Нидермайер (1998, 2004), Петер Бондра (1997, 1999) и Сами Капанен (2000, 2002). 

    Результаты:

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,38 секунды.

    2. Джек Айкел («Баффало») – 13,58.

    3. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,78.

    4. Миро Хейсканен («Даллас») – 13,91.

    5. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 13,93

    6. Кэм Эткинсон («Коламбус») – 14,15.

    7. Кендалл Шофилд (женская сборная США) – 14,35.

    8. Клэйтон Келлер («Аризона») – 14,53.

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