NHL.com: Кучеров – главный претендент на приз самому ценному игроку по итогам половины сезона

Авторы официального сайта провели предварительное голосование для определения кандидатов на приз самому ценному игроку для своей команды – «Харт Трофи» – по итогам половины сезона.

20 авторов называли по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял форвард Никита Кучеров с 68 баллами (8 первых мест). Россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 72 (21+51) очками в 44 матчах.

Второе место в голосовании – у нападающего Нэтана Маккиннона с 58 баллами (4 первых места), третье – у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, набравшего 44 балла (4 первых места).

Также в топ-10 вошли форвард «Колорадо» Микко Рантанен (34 балла, 3 первых места), форвард «Калгари» Джонни Годро (29 баллов), капитан «Баффало» Джек Айкел (15 баллов), капитан «Вашингтона» (11 баллов), вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери (11 баллов, 1 первое место), форвард Давид Пастрняк (7 баллов) и вратарь «Тампы» Андрей Василевский (4 балла).