Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    NHL.com: Кучеров – главный претендент на приз самому ценному игроку по итогам половины сезона

    Теги рейтинги Баффало Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Калгари Колорадо Эдмонтон Марк-Андре Флери Александр Овечкин НХЛ Вегас Никита Кучеров Андрей Василевский Нэтан Маккиннон Джонни Годро Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Джек Айкел Микко Рантанен Хоккей

    Авторы официального сайта НХЛ провели предварительное голосование для определения кандидатов на приз самому ценному игроку для своей команды – «Харт Трофи» – по итогам половины сезона. 

    20 авторов называли по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1). 

    Первое место занял форвард «Тампы» Никита Кучеров с 68 баллами (8 первых мест). Россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 72 (21+51) очками в 44 матчах. 

    Второе место в голосовании – у нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона с 58 баллами (4 первых места), третье – у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, набравшего 44 балла (4 первых места). 

    Также в топ-10 вошли форвард «Колорадо» Микко Рантанен (34 балла, 3 первых места), форвард «Калгари» Джонни Годро (29 баллов), капитан «Баффало» Джек Айкел (15 баллов), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (11 баллов), вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери (11 баллов, 1 первое место), форвард «Бостона» Давид Пастрняк (7 баллов) и вратарь «Тампы» Андрей Василевский (4 балла). 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться