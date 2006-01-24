Овечкин о повторении рекорда Федорова: «Для меня это большая честь. Я многому научился у легенды»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Торонто» (3:6) прокомментировал повторение рекорда Сергея Федоров по очкам в регулярных чемпионатах для игроков из России.

«Конечно, для меня это особенное достижение. Разумеется, мне приятно. Для меня это большая честь, тем более мы играли с ним вместе (70 матчей в сезоне-2008/09 – прим. Sports.ru).

Я многому научился у этого легендарного игрока», – сказал Овечкин.

НХЛ. Овечкин набрал 1179-е очко, повторив рекорд Федорова для игроков из России