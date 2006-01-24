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    Овечкин о повторении рекорда Федорова: «Для меня это большая честь. Я многому научился у легенды»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ рекорды Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Торонто» (3:6) прокомментировал повторение рекорда Сергея Федоров по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ для игроков из России.

    «Конечно, для меня это особенное достижение. Разумеется, мне приятно. Для меня это большая честь, тем более мы играли с ним вместе (70 матчей в сезоне-2008/09 – прим. Sports.ru).

    Я многому научился у этого легендарного игрока», – сказал Овечкин.

    НХЛ. Овечкин набрал 1179-е очко, повторив рекорд Федорова для игроков из России

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