Никита Гусев: «Я должен понять, что готов к переходу в НХЛ»

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал о том, когда планирует перейти в .

– Вас уже давно ждут в НХЛ. Что должно произойти, чтобы вы решились на переезд?

– Я должен понять, что готов к этому. Наступает такой момент – и принимаешь решение. Нет какого-то особенного рубежа, который мне еще нужно преодолеть здесь, чего-то, что меня держит. Просто надо думать, как и когда это будет лучше сделать.

– из «Миннесоты» прислали милое письмо, где сказали, что очень ждут его в заокеанской лиге. Если вам что-то подобное пришлют, шансы переманить вас в НХЛ повысятся?

– Я скажу вам так – в такой ситуации я подумаю. В любом случае я после каждого сезона размышляю над тем, как и что лучше сделать в моей карьере, – сказал Гусев.