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    Никита Гусев: «Я должен понять, что готов к переходу в НХЛ»

    Теги СКА Миннесота НХЛ КХЛ Вегас Никита Гусев Кирилл Капризов Хоккей

    Нападающий СКА Никита Гусев рассказал о том, когда планирует перейти в НХЛ.

    – Вас уже давно ждут в НХЛ. Что должно произойти, чтобы вы решились на переезд?

    – Я должен понять, что готов к этому. Наступает такой момент – и принимаешь решение. Нет какого-то особенного рубежа, который мне еще нужно преодолеть здесь, чего-то, что меня держит. Просто надо думать, как и когда это будет лучше сделать.

    – Кириллу Капризову из «Миннесоты» прислали милое письмо, где сказали, что очень ждут его в заокеанской лиге. Если вам что-то подобное пришлют, шансы переманить вас в НХЛ повысятся?

    – Я скажу вам так – в такой ситуации я подумаю. В любом случае я после каждого сезона размышляю над тем, как и что лучше сделать в моей карьере, – сказал Гусев.

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