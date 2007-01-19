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    Медведев о Матче звезд КХЛ-2020: «Претенденты – Хельсинки и Петербург. Париж – через год, и если команда будет в КХЛ»

    Теги Александр Медведев КХЛ Матч звезд КХЛ ТАСС Хоккей

    Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Матч звезд-2020 может пройти в Париже. 

    «Париж – это не в следующем году. Это через год, и это будет возможно, если французская команда войдет в КХЛ. А то, что в Париже есть место, где организовать Матч звезд, где проводятся финалы Кубка Франции по хоккею, чемпионат мира проводился – это несомненно.

    Опыт проведения крупнейших соревнований у них есть, но для этого нужно, чтобы была команда КХЛ.

    На следующий год два основных претендента – Хельсинки и Санкт-Петербург», – рассказал Медведев. 

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