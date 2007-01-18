Стивен Стэмкос: «Не считаю последний Кубок мира турниром лучших, я не фанат смешанных сборных. Это не Олимпиада»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал совместное заявление и Ассоциации игроков о том, что запланированный на сентябрь 2020 года мира не состоится.

«Нам просто не хватает времени. Из-за неопределенности с коллективным соглашением не хватает времени, чтобы разобраться, что именно происходит и понять, как Кубок мира стал разменной картой для лиги. Дело в том, что в течение сезона у игроков недостает времени, чтобы все это обсудить.

Я не считаю, что последний Кубок мира был турниром лучших. Это не так. Была команда молодых звезд Северной Америки, была сборная Европы. Если честно, я не большой фанат всего этого. Это не Олимпиада.

У меня не было возможности сыграть там (перед Играми в Сочи Стэмкос получил травму – прим. Sports.ru), но я говорил с другими ребятами и понял, что это не то же самое. Конечно, когда есть возможность сыграть за свою страну, ты стремишься это сделать. Но с точки зрения игроков, Олимпиада – это событие, которого мы действительно ждали, и у нас его отняли. Поэтому я бы сказал, что игроки были этим очень расстроены», – сказал Стэмкос.

Стивен Стэмкос: «Сложно смириться, что у нас отобрали возможность участвовать в Олимпиаде»

НХЛ отказалась от Кубка мира. Что теперь?