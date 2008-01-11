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    Бобровский об отстранении: «Я выплеснул эмоции, хотя не должен был делать это»

    Теги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский объяснил, почему был отстранен клубом от матча чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

    «Поражение от «Тампы» далось всем непросто в эмоциональном плане.

    Мы можем встретиться с ними в плей-офф. Я выплеснул эмоции, хотя не должен был делать это.

    Мы поговорили с командой. Я всегда стараюсь быть хорошим партнером по команде, независимо от того, как играю. Об этом я говорил команде.

    Что случилось, то случилось. Мы готовы двигаться дальше. Конечно, то, что произошло, непозволительно перед болельщиками.

    Я играю здесь, и буду играть здесь. Буду показывать свой лучший хоккей, чтобы принести пользу команде – играть за организацию, за фанатов, за город.

    Я всегда усердно работал и буду делать это дальше», – сказал Бобровский.

    Ранее сообщалось, что россиянина отстранили из-за внутреннего инцидента.

    Панарин и Бобровский хотят вместе играть во Флориде. Не получится

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