Бобровский об отстранении: «Я выплеснул эмоции, хотя не должен был делать это»

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский объяснил, почему был отстранен клубом от матча чемпионата с «Нэшвиллом».

«Поражение от «Тампы» далось всем непросто в эмоциональном плане.

Мы можем встретиться с ними в плей-офф. Я выплеснул эмоции, хотя не должен был делать это.

Мы поговорили с командой. Я всегда стараюсь быть хорошим партнером по команде, независимо от того, как играю. Об этом я говорил команде.

Что случилось, то случилось. Мы готовы двигаться дальше. Конечно, то, что произошло, непозволительно перед болельщиками.

Я играю здесь, и буду играть здесь. Буду показывать свой лучший хоккей, чтобы принести пользу команде – играть за организацию, за фанатов, за город.

Я всегда усердно работал и буду делать это дальше», – сказал Бобровский.

Ранее сообщалось, что россиянина отстранили из-за внутреннего инцидента.

Панарин и Бобровский хотят вместе играть во Флориде. Не получится