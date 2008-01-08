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    НХЛ. Прайс не сыграет в Матче звезд. «Монреаль» хочет, чтобы он отдохнул

    Теги Монреаль Матч звезд НХЛ НХЛ Кэри Прайс Марк Бержевен Хоккей

    Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс решил отказаться от участия в Матче звезд НХЛ в Сан-Хосе по согласованию с руководством клуба. 

    Из-за этого он будет вынужден пропустить один матч регулярного чемпионата. 

    «Мы потратили некоторое время, чтобы обсудить ситуацию с Кэри и нашим медицинским штабом. Все согласились, что для него будет лучшим решением передохнуть. У Кэри есть небольшая травма, которая иногда беспокоит, поэтому мы хотим, чтобы он отдохнул перед второй половиной сезона.

    Это сложное решение. В случае с Кэри мы хотим быть полностью уверенными. Сейчас он в целом здоров и играет хорошо, но иногда лучше отдохнуть. 

    Быть выбранным – для него большая честь, он всегда приезжал, когда его выбирали. Он и сейчас хотел бы ехать, но команда для него на первом месте. 

    Пропуск матча? Это не дисквалификация как таковая. У меня была дискуссия с лигой на этот счет. Мы должны выбрать одну игру до или после Матча звезд. У нас будет 2 матча за 2 дня после перерыва, так что, вероятно, это будет одна из этих игр», – сообщил Бержевен. 

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