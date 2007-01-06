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    Брагин о бронзе МЧМ: «Останется осадок. Могли взять что-то большое»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии Валерий Брагин Виталий Кравцов Кирилл Слепец Петр Кочетков Хоккей

    Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча за третье место на МЧМ-2019 со Швейцарией (5:2).

    «Вчера был неприятный осадок (Россия уступила США в полуфинале 1:2 – прим. Sports.ru), сегодня с положительными эмоциями вышли. Говорили ребятам, что очень важно выиграть. Чемпионат мира, кроме одной игры, прошел очень успешно.

    Сейчас какое-то удовлетворение, но когда эмоции уйдут, думаю, будет осадок. Могли взять что-то большое.

    Слепец и Кочетков сыграли здорово [на турнире]. Особенно Слепец, очень здорово у нас сыграло меньшинство. Вместе с вратарем они сыграли самую важную роль.

    Сейчас Кравцов получает удовольствие от игры, в центре у него больше пространства, больше творчества. У него хорошие перспективы играть в центре, но надо на вбрасываниях прибавлять, еще в обороне, на пространстве с шайбой. Вижу его в будущем в роли центрального», – сказал Брагин.

    Россия обыграла Швейцарию в матче за бронзу МЧМ. Мы транслировали этот матч

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