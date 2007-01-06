Брагин о бронзе МЧМ: «Останется осадок. Могли взять что-то большое»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча за третье место на МЧМ-2019 со Швейцарией (5:2).

«Вчера был неприятный осадок (Россия уступила США в полуфинале 1:2 – прим. Sports.ru), сегодня с положительными эмоциями вышли. Говорили ребятам, что очень важно выиграть. Чемпионат мира, кроме одной игры, прошел очень успешно.

Сейчас какое-то удовлетворение, но когда эмоции уйдут, думаю, будет осадок. Могли взять что-то большое.

Слепец и Кочетков сыграли здорово [на турнире]. Особенно Слепец, очень здорово у нас сыграло меньшинство. Вместе с вратарем они сыграли самую важную роль.

Сейчас Кравцов получает удовольствие от игры, в центре у него больше пространства, больше творчества. У него хорошие перспективы играть в центре, но надо на вбрасываниях прибавлять, еще в обороне, на пространстве с шайбой. Вижу его в будущем в роли центрального», – сказал Брагин.

Россия обыграла Швейцарию в матче за бронзу МЧМ. Мы транслировали этот матч