Sports.ru покажет матчи сборной России на МЧМ-2019. Расписание видеотрансляций

Sports.ru покажет матчи сборной России на стартовавшем в Ванкувере молодежном чемпионате мира. Игры российской молодежки можно будет посмотреть на сайте и в мобильных приложениях бесплатно и в хорошем качестве.

В ближайшие дни вы сможете увидеть следующие матчи на Sports.ru:

28 декабря

00:00 – Россия U-20 – Дания U-20. Смотреть онлайн

29 декабря

04:00 – Россия U-20 – Чехия U-20. Смотреть онлайн

31 декабря

04:00 – Россия U-20 – Швейцария U-20. Смотреть онлайн

1 января

04:00 – Россия U-20 – Канада U-20. Смотреть онлайн