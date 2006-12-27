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    Sports.ru покажет матчи сборной России на МЧМ-2019. Расписание видеотрансляций

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии молодежная сборная Дании натив Хоккей

    Sports.ru покажет матчи сборной России на стартовавшем в Ванкувере молодежном чемпионате мира. Игры российской молодежки можно будет посмотреть на сайте и в мобильных приложениях бесплатно и в хорошем качестве.

    В ближайшие дни вы сможете увидеть следующие матчи на Sports.ru:

    28 декабря

    00:00 – Россия U-20 – Дания U-20. Смотреть онлайн

    29 декабря

    04:00 – Россия U-20 – Чехия U-20. Смотреть онлайн

    31 декабря

    04:00 – Россия U-20 – Швейцария U-20. Смотреть онлайн

    1 января

    04:00 – Россия U-20 – Канада U-20. Смотреть онлайн

     

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