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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», «Лос-Анджелес» в овертайме одолел «Колорадо» и другие результаты

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Нэшвилл 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
    Дата проведения
    31 декабря, 20.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Кемпни ( Бэкстрем)
    2:0 – 8 Врана (Кузнецов, Карлсон)
    2:1 – 9 Грималди (Экхольм, Риналдо)
    3:1 – 28 Стивенсон (Холтби, Смит-Пелли)
    3:2 – 29 Саломяки (Экхольм, Бонино)
    3:3 – 31 Джохансен (Йоси)
    3:4 – 34 Годро (Смит, Грималди)
    3:5 – 50 Эллис (Арвидссон, Джохансен)
    3:6 – 58 Арвидссон (Фиала, Джохансен)
    Вратари: Холтби 28/34 – Ринне 22/25.

     

    Нью-Джерси – Ванкувер 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Дата проведения
    31 декабря, 21.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 12 Бойл (Сени, Стэффорд)
    2:0 – 18 Вуд (Братт, Ватанен)
    3:0 – 41 Ватанен (Сиверсон, Вуд)
    4:0 – 43 Заха (Сантини, Ноусен)
    Вратари: Блэквуд 25/25 – Нильссон 19/23.

     

    Миннесота – Питтсбург 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Койву (Койл, Нидеррайтер)
    1:1 – 15 Кросби (Летанг, Кессел)
    1:2 – 19 Кессел (Астон-Риз, Кросби)
    1:3 – 30 Шейэн (Каллен, Кессел)
    2:3 – 55 Паризе (Гранлунд, Койву)
    Вратари: Дубник 29/32 – ДеСмит 31/33.

     

    Баффало – Айлендерс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 22 Ледди (Комаров, Барзэл)
    0:2 – 41 Нелсон (Мэйфилд, Хо-Сэнг)
    1:2 – 50 Окпосо (Миттлстадт, Болье)
    1:3 – 59 Пулок (Ленер)
    Вратари: Хаттон 30/32 – Ленер 39/40.

     

    Каролина – Филадельфия 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 Валльмарк (Слэвин, Песке)
    2:0 – 21 Мартинук ()
    3:0 – 22 Свечников (Бишоп)
    3:1 – 42 Ворачек (Лоутон, Симмондс)
    Вратари: Макиленни 22/23 – Нойвирт 23/23, Харт 7/10.

     

    Коламбус – Оттава 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 28 Дзингел (Райан, Тирни)
    1:1 – 29 Веренски (Дюбуа, Панарин)
    2:1 – 43 Дюбуа (Джонс, Эткинсон)
    3:1 – 51 Дюбуа ()
    3:2 – 51 Райан (Бедкер, Боровецки)
    3:3 – 53 Дзингел (Демело, Дюшен)
    4:3 – 57 Веренски (Дюбуа, Эткинсон)
    5:3 – 59 Эткинсон (Мюррей, Панарин)
    6:3 – 59 Андерсон ()
    Вратари: Бобровский 22/25 – Хедберг 32/36.

     

    Сент-Луис – Рейнджерс 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 О′Райлли (Перрон)
    1:1 – 19 Зукарелло-Асен (Крайдер)
    1:2 – 23 Нивс (Шаттенкирк, Строум)
    Вратари: Аллен 21/23 – Лундквист 39/40.

     

    Детройт – Флорида 3:4 (3:0, 0:3, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Атанасиу (Крунвалль, Витковски)
    2:0 – 17 Нюквист (Абделькадер, Ларкин)
    3:0 – 18 Ванек (Бертуцци, Нильсен)
    3:1 – 26 Макканн (Пысик, Ламмикко)
    3:2 – 32 Боргстрем (Экблад, Ватрано)
    3:3 – 35 Гаврилюк (Сивиур)
    Вратари: Ховард 24/27 – Раймер 12/12, Луонго 5/8.

     

    Анахайм – Тампа-Бэй 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 6 Кучеров (Пойнт, Чернак)
    1:1 – 17 Ричи (Махура, Каше)
    1:2 – 61 Пойнт (Хедман, Кучеров)
    Вратари: Гибсон 33/35 – Ан. Василевский 35/36.

     

    Колорадо – Лос-Анджелес 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 21 Даути (Копитар, Тоффоли)
    0:2 – 32 Уолкер (Браун, Копитар)
    1:2 – 41 Маккиннон (Рантанен)
    2:2 – 58 Седерберг (Ландескуг, Бэрри)
    2:3 – 61 Браун (Маззин)
    Вратари: Варламов 15/18 – Дж. Куик 22/24.

     

    Даллас – Монреаль 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Дата проведения
    1 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 16 Дано (Джорди Бенн, Кулак)
    1:1 – 23 Факса (Ничушкин)
    2:1 – 36 Бенн (Клингберг, Сегин)
    2:2 – 49 Дано (Татар, Уэбер)
    2:3 – 61 Петри (Доми, Байрон)
    Вратари: Бишоп 35/38 – Ниеми 45/47.

     

    Эдмонтон – Виннипег 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
    Дата проведения
    1 января, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 14 Нюджент-Хопкинс (Петрович, Макдэвид)
    1:1 – 24 Танев (Моррисси, Труба)
    1:2 – 26 Лемье (Копп, Рословик)
    2:2 – 38 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Нерс)
    2:3 – 38 Уилер ()
    3:3 – 47 Драйзайтль (Макдэвид)
    3:4 – 54 Лемье (Копп, Морроу)
    Вратари: Коскинен 32/36 – Хеллибак 21/24.

     

    Калгари – Сан-Хосе 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)
    Дата проведения
    1 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Баклунд (Фролик, Ткачак)
    1:1 – 6 Радил (Кутюр, Майер)
    2:1 – 10 Баклунд (Ткачак, Фролик)
    3:1 – 17 Ткачак (Джиордано, Монахан)
    3:2 – 23 Бернс (Павелски)
    4:2 – 30 Ткачак (Монахан, Годро)
    4:3 – 38 Донской (Гертл, Кэйн)
    5:3 – 39 Линдхольм (Монахан, Годро)
    5:4 – 41 Донской (Кэйн, Карлссон)
    6:4 – 43 Нил (Хэнифин, Беннетт)
    7:4 – 45 Годро (Линдхольм, Монахан)
    8:4 – 46 Годро (Линдхольм, Монахан)
    8:5 – 53 Торнтон (Карлссон, Бернс)
    Вратари: Риттих 28/33 – Делл 19/27.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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