НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», «Лос-Анджелес» в овертайме одолел «Колорадо» и другие результаты

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 20.30, «Verizon Center»
- 1:0 – 4 Кемпни ( Бэкстрем)
- 2:0 – 8 Врана (Кузнецов, Карлсон)
- 2:1 – 9 Грималди (Экхольм, Риналдо)
- 3:1 – 28 Стивенсон (Холтби, Смит-Пелли)
- 3:2 – 29 Саломяки (Экхольм, Бонино)
- 3:3 – 31 Джохансен (Йоси)
- 3:4 – 34 Годро (Смит, Грималди)
- 3:5 – 50 Эллис (Арвидссон, Джохансен)
- 3:6 – 58 Арвидссон (Фиала, Джохансен)
- Дата проведения
- 31 декабря, 21.00, «Prudential Center»
- 1:0 – 12 Бойл (Сени, Стэффорд)
- 2:0 – 18 Вуд (Братт, Ватанен)
- 3:0 – 41 Ватанен (Сиверсон, Вуд)
- 4:0 – 43 Заха (Сантини, Ноусен)
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 5 Койву (Койл, Нидеррайтер)
- 1:1 – 15 Кросби (Летанг, Кессел)
- 1:2 – 19 Кессел (Астон-Риз, Кросби)
- 1:3 – 30 Шейэн (Каллен, Кессел)
- 2:3 – 55 Паризе (Гранлунд, Койву)
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «HSBC Arena»
- 0:1 – 22 Ледди (Комаров, Барзэл)
- 0:2 – 41 Нелсон (Мэйфилд, Хо-Сэнг)
- 1:2 – 50 Окпосо (Миттлстадт, Болье)
- 1:3 – 59 Пулок (Ленер)
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «RBC Center»
- 1:0 – 10 Валльмарк (Слэвин, Песке)
- 2:0 – 21 Мартинук ()
- 3:0 – 22 Свечников (Бишоп)
- 3:1 – 42 Ворачек (Лоутон, Симмондс)
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Nationwide Arena»
- 0:1 – 28 Дзингел (Райан, Тирни)
- 1:1 – 29 Веренски (Дюбуа, Панарин)
- 2:1 – 43 Дюбуа (Джонс, Эткинсон)
- 3:1 – 51 Дюбуа ()
- 3:2 – 51 Райан (Бедкер, Боровецки)
- 3:3 – 53 Дзингел (Демело, Дюшен)
- 4:3 – 57 Веренски (Дюбуа, Эткинсон)
- 5:3 – 59 Эткинсон (Мюррей, Панарин)
- 6:3 – 59 Андерсон ()
- Вратари: Бобровский 22/25 – Хедберг 32/36.
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Scottrade Center»
- 1:0 – 10 О′Райлли (Перрон)
- 1:1 – 19 Зукарелло-Асен (Крайдер)
- 1:2 – 23 Нивс (Шаттенкирк, Строум)
- Дата проведения
- 1 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
- 1:0 – 5 Атанасиу (Крунвалль, Витковски)
- 2:0 – 17 Нюквист (Абделькадер, Ларкин)
- 3:0 – 18 Ванек (Бертуцци, Нильсен)
- 3:1 – 26 Макканн (Пысик, Ламмикко)
- 3:2 – 32 Боргстрем (Экблад, Ватрано)
- 3:3 – 35 Гаврилюк (Сивиур)
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Honda Center»
- Вратари: Гибсон 33/35 – Ан. Василевский 35/36.
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Pepsi Center»
- 0:1 – 21 Даути (Копитар, Тоффоли)
- 0:2 – 32 Уолкер (Браун, Копитар)
- 1:2 – 41 Маккиннон (Рантанен)
- 2:2 – 58 Седерберг (Ландескуг, Бэрри)
- 2:3 – 61 Браун (Маззин)
- Дата проведения
- 1 января, 04.30, «American Airlines Center»
- 0:1 – 16 Дано (Джорди Бенн, Кулак)
- 1:1 – 23 Факса (Ничушкин)
- 2:1 – 36 Бенн (Клингберг, Сегин)
- 2:2 – 49 Дано (Татар, Уэбер)
- 2:3 – 61 Петри (Доми, Байрон)
- Дата проведения
- 1 января, 05.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 14 Нюджент-Хопкинс (Петрович, Макдэвид)
- 1:1 – 24 Танев (Моррисси, Труба)
- 1:2 – 26 Лемье (Копп, Рословик)
- 2:2 – 38 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Нерс)
- 2:3 – 38 Уилер ()
- 3:3 – 47 Драйзайтль (Макдэвид)
- 3:4 – 54 Лемье (Копп, Морроу)
- Дата проведения
- 1 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- 1:0 – 1 Баклунд (Фролик, Ткачак)
- 1:1 – 6 Радил (Кутюр, Майер)
- 2:1 – 10 Баклунд (Ткачак, Фролик)
- 3:1 – 17 Ткачак (Джиордано, Монахан)
- 3:2 – 23 Бернс (Павелски)
- 4:2 – 30 Ткачак (Монахан, Годро)
- 4:3 – 38 Донской (Гертл, Кэйн)
- 5:3 – 39 Линдхольм (Монахан, Годро)
- 5:4 – 41 Донской (Кэйн, Карлссон)
- 6:4 – 43 Нил (Хэнифин, Беннетт)
- 7:4 – 45 Годро (Линдхольм, Монахан)
- 8:4 – 46 Годро (Линдхольм, Монахан)
- 8:5 – 53 Торнтон (Карлссон, Бернс)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.