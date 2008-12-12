Доля госденег в доходах клубов КХЛ – 57%. Разница в бюджетах – до 8 раз

КХЛ провела финансовый анализ деятельности клубов в текущем сезоне.

Общий объем государственного финансирования (госбюджет и госкомпании) в структуре доходов клубов составляет 57%, или 31,5 миллиарда рублей. При этом расходы бюджетов регионов и госкомпаний были сокращены на 1,8 млрд рублей после введения стратегии финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне прогнозируется снижение финансирования из региональных бюджетов на 17% и увеличение финансирования от частных компаний на 22% по сравнению с прошлым сезоном.

Коммерческие доходы клубов на текущий момент составляют 10%: они выросли на 100 миллионов рублей к предыдущему сезону.

Основную долю расходов клубов составляют зарплаты хоккеистов, в среднем до 48% бюджета.

При этом сохраняется дисбаланс в бюджетах клубов. Максимальный и минимальный бюджеты клубов отличаются друг от друга в 8 раз.