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    НХЛ. «Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневилла

    Теги Филадельфия Джоэл Кенневилл НХЛ Дэйв Хэкстол Хоккей

    «Филадельфия» приняла решение уволить Дэйва Хэкстола с поста главного тренера.

    Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

    Также сообщается, что новый главным тренером «Флайерс» станет Джоэл Кенневилл. Специалист уже принял предложение клуба.

    «Филадельфия» проиграла четыре матча подряд и занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре.

    50-летний Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством команда дважды вылетела в первом раунде плей-офф.

    60-летний Кенневилл по ходу текущего сезона был уволен из «Чикаго». Вместе с клубом он выиграл три Кубка Стэнли.

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