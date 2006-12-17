НХЛ. «Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневилла

«Филадельфия» приняла решение уволить Дэйва Хэкстола с поста главного тренера.
Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Также сообщается, что новый главным тренером «Флайерс» станет Джоэл Кенневилл. Специалист уже принял предложение клуба.
«Филадельфия» проиграла четыре матча подряд и занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре.
50-летний Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством команда дважды вылетела в первом раунде плей-офф.
60-летний Кенневилл по ходу текущего сезона был уволен из «Чикаго». Вместе с клубом он выиграл три Кубка Стэнли.