НХЛ. Овечкин – 3-й игрок за 25 лет, забивший 28 голов в 31 матче со старта сезона. Двое других – Лемье и Ягр

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Каролиной» (6:5 Б).

На его счету стало 28 шайб в 31 матче, он лидирует в гонке снайперов с отрывом в 5 голов от ближайшего преследователя – Патрика Лайне из «Виннипега».

За последние 25 лет только два игрока выдавали подобный голевой старт на таком отрезке – Марио Лемье (1995/96, 29 голов в 27 матчах, 4 игры пропустил) и (1995/96 – 28 голов в 31 матче и 1996/97 – 30 голов в 31 матче).

Со статистикой Овечкина по сезону подробнее можно ознакомиться здесь.