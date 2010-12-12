Илья Воробьев: «Почему меня должно смущать, что в сборной 20 человек из двух клубов?»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы перед стартом Кубка Первого канала.
– Почему Антона Бурдасова перевели в олимпийскую сборную?
– Бурдасов – игрок первых двух звеньев, большинства. В первой команде у нас эти позиции заняты.
– На Кубке «Карьялы» было одно сдерживающее звено, в этот раз – два. Изменится ли стиль игры сборной?
– В плане стиля ничего не изменится. Эти ребята могут и что-то организовать, и забить.
У нас два звена креативных, два – рабочих. Мы можем сыграть и в три креативных звена.
– Нужно было ли лишать «Салават Юлаев» Кадейкина, если он у вас в пятом звене?
– В интересах сборной.
– Вас как тренера сборной, смущает тот факт, что в вашей команде 20 человек из двух клубов?
– Почему меня должно это смущать?
– Это, наверное, свидетельствует о низкой конкуренции в лиге. Не все ваши хоккеисты играют важные роли в своих клубах.
– Я бы так не сказал. То, что в некоторых клубах на ведущих ролях иностранцы, это не очень приятно.
Но это сборная, мы с этими ребятами рассчитываем победить, – сказал Воробьев.
Завтра, 13 декабря, сборная России сыграет против команды Швеции.