Илья Воробьев: «Почему меня должно смущать, что в сборной 20 человек из двух клубов?»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы перед стартом Кубка Первого канала.

– Почему Антона Бурдасова перевели в олимпийскую сборную?

– Бурдасов – игрок первых двух звеньев, большинства. В первой команде у нас эти позиции заняты.

– На Кубке «Карьялы» было одно сдерживающее звено, в этот раз – два. Изменится ли стиль игры сборной?

– В плане стиля ничего не изменится. Эти ребята могут и что-то организовать, и забить.

У нас два звена креативных, два – рабочих. Мы можем сыграть и в три креативных звена.

– Нужно было ли лишать Кадейкина, если он у вас в пятом звене?

– В интересах сборной.

– Вас как тренера сборной, смущает тот факт, что в вашей команде 20 человек из двух клубов?

– Почему меня должно это смущать?

– Это, наверное, свидетельствует о низкой конкуренции в лиге. Не все ваши хоккеисты играют важные роли в своих клубах.

– Я бы так не сказал. То, что в некоторых клубах на ведущих ролях иностранцы, это не очень приятно.

Но это сборная, мы с этими ребятами рассчитываем победить, – сказал Воробьев.

Завтра, 13 декабря, сборная России сыграет против команды Швеции.