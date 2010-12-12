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    Илья Воробьев: «Почему меня должно смущать, что в сборной 20 человек из двух клубов?»

    Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею Илья Воробьев Антон Бурдасов Кубок Первого канала Александр Кадейкин Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы перед стартом Кубка Первого канала.

    – Почему Антона Бурдасова перевели в олимпийскую сборную?

    – Бурдасов – игрок первых двух звеньев, большинства. В первой команде у нас эти позиции заняты.

    – На Кубке «Карьялы» было одно сдерживающее звено, в этот раз – два. Изменится ли стиль игры сборной?

    – В плане стиля ничего не изменится. Эти ребята могут и что-то организовать, и забить.

    У нас два звена креативных, два – рабочих. Мы можем сыграть и в три креативных звена.

    – Нужно было ли лишать «Салават Юлаев» Кадейкина, если он у вас в пятом звене?

    – В интересах сборной.

    – Вас как тренера сборной, смущает тот факт, что в вашей команде 20 человек из двух клубов?

    – Почему меня должно это смущать? 

    – Это, наверное, свидетельствует о низкой конкуренции в лиге. Не все ваши хоккеисты играют важные роли в своих клубах. 

    – Я бы так не сказал. То, что в некоторых клубах на ведущих ролях иностранцы, это не очень приятно.

    Но это сборная, мы с этими ребятами рассчитываем победить, – сказал Воробьев.

    Завтра, 13 декабря, сборная России сыграет против команды Швеции.

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