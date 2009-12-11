Андрей Педан: «Есть такое, что люди в России недовольные и угрюмые. Если день не удался, могут нахамить»

Защитник Андрей Педан, выступавший ранее за «Ванкувер» и в системе , рассказал о различиях в менталитете людей в России и Северной Америке.

«Есть такое, что люди недовольные в России. Угрюмые, если день не удался, могут нахамить.

Летел я один раз, уже сдал багаж, прошел паспортный контроль. Захожу в самолет, последний раз проверяют билет и паспорт. Девушка увидела, что у меня в ручной клади три вещи. А мне на стойке вообще никто ничего не сказал. Так она устроила скандал, начала на меня орать.

Я удивился, мне не жалко, я всегда за себя заплачу. Нет такого, что сэкономлю 1000 рублей и забегу с тремя сумками. А она скандал устроила, говорила, что снимет меня с рейса. Повезло, что товарищ подошел, я ему одну сумку отдал со словами: «Вот, принес твою сумку», и мы зашли.

В Америке такое свели бы в шутку или просто сделали замечание. Или сотрудник, который не увидел трех сумок, получил бы выговор. А здесь думают, что все друг друга обманывают. Даже если у тебя день не удался, можно либо ничего не говорить, либо выразить в другой форме, а не хамить. Если у кого-то нет настроения, человек не должен портить его всем другим.

Все равно мне больше нравится русское общение. Юмор, человеческие отношения мне больше нравятся в России. Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что там все чересчур наигранно, что ли. Все улыбаются, говорят: «Hi, how are you».

У нас если в лифт зайдешь и скажешь кому-нибудь: «Привет, как дела?», подумают, что ты какой-то маньяк или душевнобольной. Скажут: «Что тебе надо, едь дальше». Не все, конечно, но большинство так подумает», — сказал Педан.