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    Данис Зарипов: «Удивлен выбором КХЛ на Матч звезд. Ни одного игрока чемпионской команды»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов Эмиль Гарипов Матч звезд КХЛ Пол Постма Роб Клинкхаммер Джастин Азеведо Владислав Подъяпольский Хоккей

    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет 19-20 января в Казани.

    Из казанского клуба в список попали вратарь Владислав Подъяпольский и защитник Пол Постма.

    «Я очень удивлен выбором КХЛ на Матч звезд. Обращались ли ко мне из лиги? Нет. Конечно, я бы с радостью принял участие, но больше обидно не за себя, а за других ребят.

    Матч звезд будет в Казани, городе, который представляет действующий обладатель Кубка Гагарина, и не сыграет ни одного человека из чемпионской команды. Это ненормально для такой лиги.

    Есть самый ценный игрок плей-офф Азеведо, который не один сезон показывает высокий уровень. Есть Клинкхаммер, который забил победный гол в плей-офф. Есть Лукоянов, который сейчас блещет не меньше лучших бомбардиров лиги. Но самое главное, что не взяли вратаря, который сделал очень многое для победы: Гарипов был достоин поездки на Матч звезд», – заявил Зарипов.

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