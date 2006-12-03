Данис Зарипов: «Удивлен выбором КХЛ на Матч звезд. Ни одного игрока чемпионской команды»

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет 19-20 января в Казани.

Из казанского клуба в список попали вратарь и защитник Пол Постма.

«Я очень удивлен выбором КХЛ на Матч звезд. Обращались ли ко мне из лиги? Нет. Конечно, я бы с радостью принял участие, но больше обидно не за себя, а за других ребят.

Матч звезд будет в Казани, городе, который представляет действующий обладатель Кубка Гагарина, и не сыграет ни одного человека из чемпионской команды. Это ненормально для такой лиги.

Есть самый ценный игрок плей-офф Азеведо, который не один сезон показывает высокий уровень. Есть Клинкхаммер, который забил победный гол в плей-офф. Есть Лукоянов, который сейчас блещет не меньше лучших бомбардиров лиги. Но самое главное, что не взяли вратаря, который сделал очень многое для победы: Гарипов был достоин поездки на Матч звезд», – заявил Зарипов.