«Вашингтон» проиграл «Анахайму», выигрывая 5:1 по ходу матча

проиграл «Анахайму» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В середине второго периода «Кэпиталс» выигрывали со счетом 5:1, после этого «Дакс» забросили пять шайбы подряд, три из которых в третьем периоде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ