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    «Вашингтон» проиграл «Анахайму», выигрывая 5:1 по ходу матча

    Теги Вашингтон Анахайм НХЛ Хоккей

    «Вашингтон» проиграл «Анахайму» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    В середине второго периода «Кэпиталс» выигрывали со счетом 5:1, после этого «Дакс» забросили пять шайбы подряд, три из которых в третьем периоде.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию

    Вашингтон – Анахайм 5:6 (3:1, 2:2, 0:3)
    Дата проведения
    2 декабря, 23.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)
    2:0 – 6 Стивенсон (Яшкин, Дауд)
    2:1 – 9 Гецлаф (Оберг, Ракелль)
    3:1 – 13 Уилсон (Кузнецов, Карлсон)
    4:1 – 24 Кузнецов (Коннолли)
    5:1 – 33 Дауд (Яшкин, Стивенсон)
    5:2 – 34 Кольяно (Гецлаф, Ларссон)
    5:3 – 35 Ракелль (Хенрик)
    5:4 – 47 Оберг (Каше, Линдхольм)
    5:5 – 49 Линдхольм (Каше, Кеслер)
    5:6 – 54 Оберг (Шервуд, Гецлаф)

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