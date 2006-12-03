«Вашингтон» проиграл «Анахайму», выигрывая 5:1 по ходу матча

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В середине второго периода «Кэпиталс» выигрывали со счетом 5:1, после этого «Дакс» забросили пять шайбы подряд, три из которых в третьем периоде.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Verizon Center»
- 1:0 – 1 Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)
- 2:0 – 6 Стивенсон (Яшкин, Дауд)
- 2:1 – 9 Гецлаф (Оберг, Ракелль)
- 3:1 – 13 Уилсон (Кузнецов, Карлсон)
- 4:1 – 24 Кузнецов (Коннолли)
- 5:1 – 33 Дауд (Яшкин, Стивенсон)
- 5:2 – 34 Кольяно (Гецлаф, Ларссон)
- 5:3 – 35 Ракелль (Хенрик)
- 5:4 – 47 Оберг (Каше, Линдхольм)
- 5:5 – 49 Линдхольм (Каше, Кеслер)
- 5:6 – 54 Оберг (Шервуд, Гецлаф)