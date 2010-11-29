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    Клуб КХЛ может появиться в Кельне, Дюссельдорфе или Гамбурге

    Теги чемпионат Германии Дмитрий Чернышенко КХЛ Федерация хоккея Германии Франц Райндль Ланксесс Арена Хоккей

    Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль назвал три немецких города, в которых может появиться клуб КХЛ.

    «Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится.

    Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы.

    Дмитрий Чернышенко говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей – лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе», – сказал Райндль.

    Арена «Ланксесс-Арена», которая располагается в Кельне, вмещает 20 тысяч зрителей и является одной из самых больших в мире.

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