Клуб КХЛ может появиться в Кельне, Дюссельдорфе или Гамбурге

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль назвал три немецких города, в которых может появиться клуб .

«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть своими глазами, я уверен, что это случится.

Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы.

говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей – лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе», – сказал Райндль.

Арена «Ланксесс-Арена», которая располагается в Кельне, вмещает 20 тысяч зрителей и является одной из самых больших в мире.