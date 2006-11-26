Роман Ротенберг: «Лондон и Париж заслуживают принять матчи КХЛ»

Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг сообщил, что лига нацелена на проведение матчей регулярного чемпионата в крупных городах Европы

«Очень здорово, когда мы имеем возможность поехать в Швейцарию, это очень полезно, такие мероприятия очень важны для популяризации хоккея.

Сегодня нам удалось организовать продажу атрибутики, очередь стоит, мы очень рады, что наш хоккей пользуется спросом, это идет на пользу популяризации КХЛ и российского хоккея.

Думаю, что Лондон и Париж заслуживают тоже увидеть игры такого уровня, матчи лиги могли бы также пройти в Берлине и Копенгагене.

От добра добра не ищут, надо смотреть на ведущие страны и играть в городах-миллионниках», – заявил Ротенберг.