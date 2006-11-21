Виктор Рашников: «Было бы правильнее, если бы госкорпорации финансировали саму КХЛ»

Президент и владелец магнитогорского Виктор Рашников поделился мнением о финансировании хоккея госкорпорациями.

– Вы явно не номинальный президент хоккейного клуба, а очень активный…

– Иногда даже чересчур. Бывает, после неудачной игры такой разнос устрою… Но достается обычно только Величкину – Геннадий Иванович рядом сидит, а когда я не могу присутствовать на матче, он звонит мне после игры – так у нас заведено.

Тренеров и хоккеистов, особенно во время плей-офф, стараюсь не трогать. В раздевалку команды захожу, только чтобы либо поблагодарить, либо поддержать – сказать пару слов напутствия.

Но не устаю повторять: хоккейная команда – полноценное подразделение Магнитогорского металлургического комбината. Принципы – и в кадровой политике, и в постановке задач, и в ответственности за их выполнение – те же самые, что в любом цехе.

Именно поэтому в начале каждого сезона хоккеисты и тренеры обязательно посещают производственные подразделения комбината, видят домны, сталеплавильные печи, прокатные станы, общаются с металлургами и понимают, для кого они играют, каким трудом люди зарабатывают ту прибыль, которая идет в том числе и на финансирование клуба.

Так и вырабатывается в команде тот знаменитый магнитогорский характер, который позволяет вытаскивать тяжелейшие седьмые матчи финалов плей-офф, выигрывать тогда, когда в победу уже никто, кроме нас, не верит.

– А как вы относитесь к тому, что ведущие клубы лиги финансируются государственными корпорациями?

– По-моему, было бы правильнее, если бы они финансировали саму , а лига уже перераспределяла средства между клубами в равных долях.

Таким монстрам, как СКА или , очень тяжело противостоять – и в финансовом, и в имиджевом плане. Хотя, как показывает практика, удается.

За последние три сезона Кубок Гагарина дважды выиграли клубы Восточной конференции, и оба раза в финальной серии они победили тот самый могучий ЦСКА, – сказал Рашников.