Бурдасов, Кравцов, Кагарлицкий и Гудачек сыграют на Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование журналистов по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на Матче звезд КХЛ.
Представители прессы могли выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов.
Дивизион Боброва: Юлиус Гудачек («Спартак»), Сами Леписто («Йокерит»), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва)
Дивизион Тарасова: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Миро Аалтонен («Витязь»).
Дивизион Харламова: Якуб Коварж («Автомобилист»), Виктор Антипин («Магнитка»), Виталий Кравцов («Трактор»).
Дивизион Чернышева: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).
Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ