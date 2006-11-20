Бурдасов, Кравцов, Кагарлицкий и Гудачек сыграют на Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование журналистов по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на Матче звезд КХЛ.

Представители прессы могли выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов.

Дивизион Боброва: Юлиус Гудачек ( ), Сами Леписто («Йокерит»), Дмитрий Кагарлицкий ( Москва)

Дивизион Тарасова: Илья Сорокин ( ), Александр Елесин («Локомотив»), Миро Аалтонен («Витязь»).

Дивизион Харламова: Якуб Коварж («Автомобилист»), Виктор Антипин («Магнитка»), Виталий Кравцов ( ).

Дивизион Чернышева: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).

Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ