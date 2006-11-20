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    Бурдасов, Кравцов, Кагарлицкий и Гудачек сыграют на Матче звезд КХЛ

    Теги Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Витязь Трактор Спартак Автомобилист Дмитрий Кагарлицкий Сами Леписто Йокерит Антон Бурдасов КХЛ Юлиус Гудачек Марк-Андре Граньяни Матч звезд КХЛ Виктор Антипин Динамо Якуб Коварж Илья Сорокин Миро Аалтонен Юха Метсола Куньлунь Ред Стар Александр Елесин Виталий Кравцов дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Хоккей

    Завершилось голосование журналистов по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на Матче звезд КХЛ.

    Представители прессы могли выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов.

    Дивизион Боброва: Юлиус Гудачек («Спартак»), Сами Леписто («Йокерит»), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва)

    Дивизион Тарасова: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Миро Аалтонен («Витязь»).

    Дивизион Харламова: Якуб Коварж («Автомобилист»), Виктор Антипин («Магнитка»), Виталий Кравцов («Трактор»).

    Дивизион Чернышева: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).

    Капризов, Майоне, Михеев и Трямкин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

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