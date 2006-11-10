Геннадий Величкин: «Дисквалификация Малкина – такой же нонсенс, как санкции против России и импичмент Трампа»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал требования дисквалифицировать форварда «Питтсбурга» за силовой прием на Ти Джее Оши.

– Следили за эпопеей вокруг возможной дисквалификации Малкина в ?

– Могу сказать, что эта тема вызвала внутри «Магнитки», которая уже приступила к интенсивным тренировкам, большой интерес.

Общее мнение: никакого умысла в действиях Жени не было, он, как обычно, мчался с шайбой в атаку, а оппонент просто неудачно подкатился.

Да и о чем вообще здесь речь, если Малкин – один из самых умных, конструктивных и чистых игроков мирового хоккея?!

– В НХЛ призывали его дисквалифицировать за удар в голову…

– США – большая страна, в которой много адекватных, прагматичных людей, но в то же время есть и странноватые личности, это факт.

Мы считаем, что только такие личности требовали дисквалифицировать Малкина.

Это такой же нонсенс, как, скажем, санкции против России или импичмент Трампу.

Очень хорошо, что по вопросу нашего лучшего воспитанника здравомыслящее большинство победило, – сказал Величкин.